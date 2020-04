Hallbergmoos: Gottfried Gleixner engagierte sich zeitlebens auf vielfältige Weise

Schulleiter, Gemeinderat, und mehr: Gottfried Gleixner war ein Mann, der in Hallbergmoos tiefe Spuren hinterlassen hat. Am 19. April ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Hallbergmoos – Gottfried Gleixner wurde in Schwabbruck (Landkreis Schongau) geboren. Dort wuchs er mit 14 Geschwistern auf und erlernte das Bäckerhandwerk. Als Meister und Berufsschullehrer kam er 1960 in das Jugendwerk Birkeneck, wo er von 1971 bis 1997 als Schulleiter tätig war.

Nach dem frühen Tod seiner Frau Margarethe zog Gleixner die vier Kinder alleine groß. Er fand auch noch die Zeit, sich in der Gemeinde Hallbergmoos auf vielfältige Weise zu engagieren. Zunächst auf politischer Ebene: 1966 gehörte Gleixner zu den Gründungsmitgliedern des CSU-Ortsverbands. Zehn Jahre war er Gemeinderat, erst in Notzing, und später nach der Gebietsreform 1978 in Hallbergmoos.

Gemeinde würdigt Leistung mit Silbernen Bürgermedaille

Gleixner war überdies ehrenamtlicher Arbeitsrichter, Pfarrgemeinderatsvorsitzender, Schauspieler beim „Hallberger Brettl“ und in verschiedenen Bereichen sozial engagiert. 1985 erhielt er für seine Verdienste die Goldene Ehrennadel des Caritas-Verbands, 1989 folgte die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens. Die Gemeinde Hallbergmoos würdigte 1997 Gleixners herausragendes Engagement mit der Verleihung der Silbernen Bürgermedaille.

Den Kirchenchor lieh er seine Stimme

Im Ruhestand verlagerte Gleixner seien Lebensmittelpunkt nach Laufen im Berchtesgadener Land. Dort lebte er mit seiner zweiten Frau Maria seit 1997. In der Pfarrei schätzte man den Verstorbenen als Lektor, Kommunionhelfer, Caritas-Sammler und Stütze, Mitarbeiter und Ehrenmitglied des Weltladens. Dem Kirchenchor lieh er seine Stimme, hielt die Notensammlung in Ordnung und war Schatzmeister des Fördervereins für Kirchenmusik.

Seine Beerdigung musste wegen der Corona-Beschränkungen im engsten Familienkreis stattfinden.

Eva Oestereich