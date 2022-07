100 Jahre KSV Goldach: Wo man sich auch ohne Worte versteht

Drei Tage lang wurde das Jubiläum in großem Rahmen gefeiert

Vielerorts kämpfen Krieger- und Soldatenvereine um ihre Existenz. Der Goldacher KSV bildet da eine Ausnahme - was die Jubiläumsfeierlichkeiten verdeutlichten.

Goldach - „Er gehört zu den besonders aktiven der 56 Vereine im Landkreis Freising und hat keine Nachwuchsprobleme“, sprach der Kreisvorsitzende Otto Radlmeier den Verantwortlichen höchsten Respekt aus. Vier Vereine, so fügte er hinzu, können heuer ihr Gründungsfest feiern. Das wahrscheinlich größte erlebte nun Goldach: Die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen gingen über drei Tage. Nach einer Partynacht mit den Moosner und dem Auftritt von Musik-Kabarettist Roland Hefter folgte am Festsonntag das große Finale – mit Festgottesdienst, Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und feierlichem Festzug durch Goldachs Straßen. Bei Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen beteiligten sich zahlreiche Vereinsabordnungen.

Rathauschef erinnert an „lange und bewegte Geschichte des Vereins“

Beim Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche hatte Bürgermeister Josef Niedermair an die „lange und bewegte Geschichte des Vereins“ erinnert, die 1921 ihren Anfang nahm und von zwei Weltkriegen, der Trauer und Traumata der Menschen geprägt war. „Zu tun, was jetzt im christlichen Geist geboten ist, war damals, vor 100 Jahren, sicherlich der Ausgangspunkt dieser Gemeinschaft“, unterstrich Pfarrer Thomas Gruber in seiner Predigt: „Männer in einer Gemeinschaft zu treffen, in der man die gleichen Erfahrungen gemacht hat, war geboten. Dort hat man sich auch ohne Worte verstanden. Ein Zittern, eine Träne, eine kurze Bemerkung über die schrecklichen Erfahrungen des Krieges hat jeder sofort verstanden.“

Appell an die jüngere Generation, ihren Beitrag zu leisten

Heute, unterstrich der Rathauschef, stünden Mahnung und Friedensarbeit im Fokus. In ihrem Einsatz für Versöhnung, betonte auch Vereinschef Rudi Lamprecht, hätten Krieger- und Soldatenvereine heute angesichts eines Krieges in Europa umso mehr ihre Daseinsberechtigung. Er richtete einen Appell an die jüngere Generation, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Respekt und Anerkennung zollte Niedermair dem Festkomitee: „Nach zwei Jahren Corona spürt man, welche Lebensqualität und Freude uns genommen wurde. Und deshalb freut es mich, dass sich der KSV Goldach getraut hat, dieses Fest unter großem Arbeitsaufwand zu organisieren“. Man wertschätze dies als Kultur- und Traditionspflege, „als das, was unseren Ort lebenswert macht“.

Eva Oestereich