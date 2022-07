Großes Wuseln in der Aula beim 15. Geburtstag des Hallbergmooser Grundschul-Fördervereins

Magische Vorstellung in der Aula: Zauberlilly und ihre Zauberlehrlinge.

Mit so einer Resonanz hatten die wenigsten gerechnet

Was für ein Spaß: Der 15. Geburtstag des Hallbergmooser Grundschul-Fördervereins fiel größer aus als erwartet - was nicht zuletzt an acht Damen lag.

Hallbergmoos - „Einmal magisch pusten. Super gemacht! Bist du in der Zauberklasse?“ Ja, da staunte die Zauberlilly nicht schlecht, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten die Hallbergmooser Schulkinder verfügen. Es gelang ihnen spielend, Knoten zu lösen oder zerschnittene Seile von Zauberhand zusammenzufügen. Und nein: Die Mädchen und Buben besuchen natürlich nicht Hogwarts, sondern die Grundschule in Hallbergmoos. Dort feierte der Förderverein mit vielen, vielen Schülern eine Geburtstagsparty. Ein Riesenspaß.

Seit 15 Jahre gibt es den Förderverein. Das nahm man nun zum Anlass, den Geburtstag ausgiebig mit den Schülern zu feiern: Mit Gratis-Eis, Popcorn und einem großen Unterhaltungsangebot – vom Dosenwerfen bis zum „Speed Check“ für Fußballer. Weil sich Regen einstellte, hatte man die meisten Aktivstände in die Schulaula verlegt. Und da „wuselte“ es so richtig. Und auch die Tänzer der Narrhalla sorgten für Bewegung.

Natürlich wollte man auch ein bisschen Werbung für den Förderverein machen

Mit einer so großen Resonanz hatte man nicht gerechnet, bekannte eine freudestrahlende Vorsitzende: „Es war uns wichtig, nach so langer Zwangspause wieder etwas für die Kinder anzubieten“, so Michaela Friedl. Und natürlich wollte man auch ein bisschen Werbung für den Förderverein machen.

35 Torten wollten aufgegessen werden

Acht Frauen bilden den Vorstand, das Orga-Team und Herzstück des Vereins. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden und die Beiträge der aktuell 80 Mitglieder. Zusammen mit vielen engagierten Eltern bestückten sie nun auch das Kuchenbüffet, wo sich 35 verschiedene Torten türmten und den Kindern den Aufenthalt versüßten.

+ Das Vorstandsteam des Fördervereins: (v.l.) Andrea Holzmann, Diana Kreppold, Michaela Friedl (Vorsitzende), Conny Hartshauser, Jeanine Dressel, Manuela Förg und Annika Hewelt. Nicht auf dem Foto: Geli van Santvliet. © Oestereich

Wenn der engagierte Verein nicht gerade eine Party zum Jubiläum schmeißt, widmet er sich schulischen Projekten. Gerade hat man so genannte „Rausschmiss“-T-Shirts für die Viertklässler (mit-)gesponsort, die Klasse 2000, das gesunde Pausenbrot und das Theaterprojekt von Eukitea unterstützt. Friedl hofft, dass bald auch (nach Corona-Unterbrechung) wieder das MINT-Projekt Lego Robotics anlaufen kann, wofür der Verein in Kooperation mit dem Hallbergmooser Elternbeirat das notwendige Equipment beigesteuert hat.

Eva Oestereich