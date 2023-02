15.000 Euro für Vereine und Organisationen rund um Hallbergmoos: „Quasi ein nachträgliches Christkindl“

Glückliche Gesichter bei der Übergabe der Schecks: (v. l.) Bürgermeister Josef Niedermair, Wolfgang Gammel (Geschäftsführer Eurofighter Jagdflugzeug GmbH), Michaela Wilkowski (Leiterin der Nachbarschaftshilfe), Hendrik Stöwe (Vorsitzender des Vereins Mentor), Michael Prill (Vorsitzender SV Siegfried Hallbergmoos) und Sabina Brosch (Vorsitzende Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn). Foto: Oestereich © Oestereich

Unterstützung für Kultur, Sport und Hilfe: 15.000 Euro gab es von der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH für Vereine und Organisationen aus dem Hallbergmooser Raum.

Hallbergmoos – Über eine sehr großzügige Unterstützung der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH dürfen sich nun Vereine aus der Region freuen: Geschäftsführer Wolfgang Gammel überreichte eine Firmenspende von 15 000 Euro örtliche Organisationen.

Die Eurofighter-Belegschaft hatte diese Summe auf der sogenannten Sports Challenge gesammelt. Die Geschäftsführung wandelte die erarbeiteten Minuten dann in eine Geldspende um. Zusätzlich sammelte das Eurofighter „Social Committee“ auf der jährlichen Weihnachtsfeier knapp 9000 Euro an Spenden.

In feierlichem Rahmen wurden nun am Hauptsitz des Unternehmens in Hallbergmoos die Spenden überreicht. Vorgeschlagen hatte die Empfänger Bürgermeister Josef Niedermair, der erst vor Kurzem den CEO Wolfgang Gammel kennengelernt hat. Man verstand sich so gut, dass man schon zum „Du“ übergegangen ist.

Gammel betonte bei der Spendenübergabe die Verbundenheit des internationalen Unternehmens mit der Region, wo viele der Mitarbeiter leben und sich wohlfühlen: „Es ist uns ein Anliegen, uns für Vereine in Hallbergmoos einzusetzen. Wir sehen dies als Selbstverständlichkeit an.“ „Das ist quasi ein nachträgliches Christkindl“, dankte der Bürgermeister für die Spenden. Das soziale Engagement des Unternehmens sei, wie er hinzufügte, herausragend. Es sei großartig zu sehen, dass eine Firma wie Eurofighter diese Art von Anerkennung und Unterstützung biete. „Gäbe es einen solchen Titel bei uns, wäre Eurofighter definitiv das Unternehmen des Jahres.“

Bitternötig sei die Unterstützung der Tafel, die bedürftige Menschen in Hallbergmoos, Neufahrn und Eching versorge. Derzeit stößt die Tafel an ihre Kapazitätsgrenzen und musste einen Aufnahmestopp verhängen: „Es geht hier um Essen und Menschen, die es sich nicht mehr leisten können.“ Dies unterstrich auch NBH-Leiterin Martina Wilkowski. Die Spende werde vornehmlich für die Tafel-Kinder und Menschen in akuten Notlagen verwendet. Auch die Musikschule wird das Geld für Menschen mit besonderem Bedarf einsetzen, wie Vorsitzende Sabina Brosch aufzeigte. Sie dankte den Eurofighter-Verantwortlichen dafür, dass sie „bezahlbarer Musikunterricht“ und kulturelle Teilhabe unterstützen.

Für sportlich-faires Miteinander, Integrationskraft und erfolgreiche Jugendarbeit steht der Ringer-Traditionsclub SV Siegfried Hallbergmoos, für den Vorsitzender Michael Prill die Spende entgegennahm. Der Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern (sechs bis 16 Jahren) hat sich der Freisinger Verein Mentor verschrieben.

Spendenschecks in Höhe von jeweils 3750 Euro gingen an die Nachbarschaftshilfe, die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn und den SV Siegfried Hallbergmoos. Mit jeweils 2993 Euro wurden die Freisinger Leselernhelfer Mentor e.V., die Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe, Zansaitos e.V. und der Verein Recover Your Smile bedacht.

Eva Oestereich

