Sie kannte noch das „alte“ Hallbergmoos: Theres Morasch schließt mit 101 Jahren für immer ihre Augen

Teilen

Theres Morasch war die älteste Hallbergmooserin © Oestereich

Die Gemeinde Hallbergmoos hat ihre älteste Bürgerin und wichtigste Zeitzeugin verloren: Theres Morasch starb am vergangenen Dienstag im Alter von 101 Jahren.

Hallbergmoos - Als Theres Moll war die Verstorbene am 19. Juli 1920 als ältestes von vier Geschwistern auf dem Kiefelhof (Mathildenstraße) zur Welt gekommen. Hineingeboren in einen 50 Tagwerk großen Bauernhof, arbeitete sie von Kindesbeinen an in der Landwirtschaft, half beim Ackern und Pflügen mit den Pferden, fütterte Hühner und Gänse, brachte Kartoffeln ein oder unterstützte die Eltern bei Gewinnung und Transport der Torfziegel zum Heizen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Nach einem Schicksalsschlag – der Vater ihres noch ungeborenen Sohnes kam im Krieg ums Leben – fand sie mit dem Goldacher Landwirt Bartholomäus Morasch ein neues Glück: Sie zog mit ihm die Kinder Hans und Brigitte auf. Die Familie lebte von der Landwirtschaft und dem Verkauf von Kraut und Rüben auf Münchner Großmärkten.

Als das Laufen immer schwerer wurde, zog sie ins Seniorenheim

Bei den Katholischen Frauen Goldachs und dem Seniorenclub war sie ein geschätztes Mitglied. Und stets ein beliebter Gast der Seniorenweihnacht sowie – zuletzt im April diesen Jahres – beim Seniorennachmittag der Gemeinde auf dem Volksfest. Als das Laufen immer schwerer wurde, zog Theres Morasch schließlich ins Seniorenheim. In bester geistiger Verfassung, aber in Trauer um ihre kurz zuvor verstorbene Tochter feierte Morasch vor zwei Jahren ihren 100. Geburtstag – beglückwünscht von Vertretern der Kommune, der Kirche, des Landkreises und des öffentlichen Lebens.

Mit Vier-Mark-Fotoapparat das Leben im „alten“ Hallbergmoos dokumentiert

Am 7. Juni schloss Theres Morasch nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben für immer ihre Augen. Ihr Vermächtnis sind zeitgeschichtliche Dokumente von unschätzbarem Wert. Sie hat das Leben im „alten“, ländlich geprägten Hallbergmoos dokumentiert: Per Fotoapparat, den sie sich als junges Mädchen für damals vier Mark gekauft hatte.

ev