Kaufkraft gestärkt: Aktionen der Werbegemeinschaft Hallbergmoos kamen gut an

Für eine beispielhafte Unterstützung des Vereins und anlässlich des Firmenjubiläums ehrte (v. l.) Vorsitzender Wolfgang Eberhart Josef Fischer (30 Jahre Getränkehandel K & F), Bernhard Graf (30 Jahre Hotel „Alter Wirt“), Jürgen Pescolderung (25 Jahre Pescolderung), Birgit Schmaus-Saller (50 Jahre Sparkasse Erding-Goldach) und Eva Wimmer (15 Jahre Mitglied im Vorstand). © Fischer

Die Werbegemeinschaft Hallbergmoos ist ein Wirtschaftsfaktor. Sie stärkt die Kaufkraft und bindet in erheblichem Maße Kunden. Das kam beim Jahrestreffen deutlich zum Ausdruck.

Hallbergmoos - Ob Christkindlmarkt, Radlrallye oder Entenrennen: Die über das Jahr verteilten Veranstaltungen der Werbegemeinschaft sind Publikumsmagneten. Das machte der neue Vorsitzende und Nachfolger von Heiko Schmidt, Wolfgang Eberhart, in seinem Rechenschaftsbericht deutlich. Demnach haben die „Highlights“ der Werbegemeinschaft nach Corona einen beachtlichen Aufschwung genommen. Beim Christkindlmarkt verzeichnete man laut Eberhart sogar einen Besucherrekord.

Aber nicht nur die Veranstaltungen laufen gut, sondern auch die Weihnachtslosaktion mit bis zu 18.000 Losen und die Hallbergschecks wurden gut angenommen. Über Letztere sagte Eberhart: „Im Schnitt sind 80.000 Euro im Umlauf.“ Kaum vorstellbar, das man das noch in Papierform mache, gab er zu bedenken. Weshalb es auch schon Überlegungen gebe, das in naher Zukunft digital zu lösen. Wenn es noch weiter steige, wie etwa im Zuge der Surftown, sei das eine Überlegung wert, erklärte Eberhart von gut 50 Anwesenden.

Einen beachtlichen Aufschwung haben die Veranstaltungen der Werbegemeinschaft nach der Corona-Pandemie genommen, wie Vorsitzender Wolfgang Eberhart bei der Jahreshauptversammlung vor rund 50 Mitgliedern berichtete. © Fischer

Apropos: Die Mitgliederzahl bei der Werbegemeinschaft ist gestiegen – aktuell um neun ortsansässige Firmen und Unternehmen auf insgesamt 80 Mitglieder. Auch mit der Surftown GmbH habe es schon Gespräche gegeben, verriet Eberhart. „Die brennen auf Hallbergmoos und die Werbegemeinschaft“, sagte er. Gute Aussichten also.

Das spiegelte sich auch im Haushaltsplan von Schatzmeisterin Anita Kreilinger wider. Die prognostizierte für das Jahr 2023 ein Plus von 4500 Euro. Womit man den coronabedingten Verlust von über 9000 Euro im vergangenen Jahr wieder wettgemacht hätte. „Wir sollten eine schwarze Null dastehen haben“, gab Eberhart als Langzeitziel aus.

Bei seinem Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung bezeichnete 3. Bürgermeister Josef Fischer den Weggang des Software-Riesen SAP als herben Rückschlag: „Wir stehen wirtschaftlich gut da, aber wir wissen, dass uns SAP verlässt.“ Um so begrüßenswerter ist es, dass man jetzt „die Welle“, sprich das Projekt Surftown, am Start hat – und weitere Unternehmen folgen.

Über die nicht zu vernachlässigende Rolle der Werbegemeinschaft sagte Fischer: „Das ist uns wichtig, dass das wirtschaftliche Leben so unterstützt wird.“ Als Beispiel nannte er die Hallbergschecks. Die Gemeinde sei der mit Abstand größte Abnehmer des symbolträchtigen Zahlungsmittels. 650 Hallbergschecks würden in Summe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune gehen. „Das ist gut angelegtes Geld, weil es ja im Ort bleibt – das dient der Kaufkraft in Hallberg“, stellte Fischer fest. Auch der Vereinsreferent der Gemeinde, Thomas Henning, war voll des Lobes über die Werbegemeinschaft und seine Führungsriege. Er stellte lapidar fest: „Die haben alles richtig gemacht.“

Alexander Fischer

