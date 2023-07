Mädchen und Buben standen im Rampenlicht des Aktionstags an der Grundschule Hallbergmoos

Jetzt fehlt nur noch das Wasser: Grundschüler nehmen ein DLRG-Boot unter die Lupe. © Oestereich

Um Sicherheit und Gesundheit ging es beim großen Aktionstag an der Grundschule Hallbergmoos: Workshops, Aktiv- und Informationsstände luden zum Mitmachen ein.

Hallbergmoos - Im Schulhaus, auf dem Pausenhof und dem Parkplatz tummelten sich Hunderte von Kindern und Eltern. Was der Förderverein der Volksschule da auf die Beine gestellt hat, war enorm: Die Rettungshundestaffel Oberbayern, DLRG, Feuerwehren und Polizei fuhren mit Boot, Motorrädern und Einsatzwagen auf, um Einblicke in ihre Arbeit und Fahrzeuge zu gewähren. An einer Puppe konnten Kinder selbst Hand anlegen und selbige „reanimieren“: nicht nur ein Fall für die „Juniorhelfer“ der Schule, die schon den ein oder anderen Griff kennen.

An einer Puppe legten die Kinder selbst Hand an und „reanimierten“ selbige. © Oestereich

In Vorträgen ging’s um Baderegeln, Kinderrechte, den Umgang mit Medien und Gesundheit – unter Anleitung von Experten und Ärzten. Eine bunte Vielfalt an sportlichen Betätigungsmöglichkeiten boten die Vereine: Probetraining für Tennis, Volleyball oder Ringen hatten der VfB und der SV Siegfried im Angebot. Eishockey konnte man bei den Black Bears aus Freising ausprobieren.

Natürlich gab’s für die Besucher reichlich Nahrhaftes – vom Obstsalat bis zum Kuchen. Zufrieden sein durften die sieben Organisatorinnen des Aktionstages um Michaela Friedel. Die kamen zwar ob der hochsommerlichen Temperaturen mächtig ins Schwitzen. „Aber auf jeden Fall besser als Dauerregen wie beim Schuljubiläum vor kurzem“, strahlte die erste Vorsitzende des Fördervereins.

Eva Oestereich