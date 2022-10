„Erwartungen übertroffen“: Aktionstag der Feuerwehr Hallbergmoos lockte viele Besucher an

Viele interessierte Blicke von großen und kleinen Besuchern begleiteten das Übungsszenario, das sich die Feuerwehr Hallbergmoos für den „Tag der offenen Tür“ ausgedacht hatte. © Oestereich

Tolles Wetter und ein buntes Programm lockten am Sonntag viele Besucher zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr Hallbergmoos. Das übertraf alle Erwartungen.

Hallbergmoos – „Perfekt! Top! Mega!“ Bei der Feuerwehr Hallbergmoos reihten sich am Sonntag die Superlative aneinander: Hunderte Besucher strömten zur Feuerwache an der Theresienstraße, wo sie bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ein vielfältiges Programm beim Tag der offenen Tür erwartete. Fahrzeug- und Oldtimer-Schau, Fahrten mit der Drehleiter, Übungen an der Spritzwand für die ganz jungen Besucher, Greifübungen mit Zange und Tennisball – und natürlich die begehrten Rundfahrten mit den Einsatzfahrzeugen: So manche Mama schaute ihrem mutigen Kind erstaunt hinterher, wie es ganz selbstverständlich und selbständig zum „Einsatz“ ausrückte oder sich in luftige Höhe hieven ließ.

Eine Fahrt im Feuerwehrauto genossen die Mädchen und Buben. Eine bessere Nachwuchs-Werbung gibt es nicht, waren sich die Kameraden der FFW Hallbergmoos einig. © Oestereich

Alle genossen das Traumwetter – und die vielen Schmankerl: Steckerlfisch, Steaks, Bratwürste, Kirchweihnudeln und Kuchen servierten die Feuerwehrler im Akkord. 60 Ehrenamtliche waren auf den Beinen, um die erste Veranstaltung seit Fasching 2020 zu etwas besonderem werden zu lassen. „Die Resonanz hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, schwärmte Thomas Henning, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, und dankte allen Beteiligten für ihren „Top-Einsatz“. Eine bessere Werbung hätte man nicht machen können. „Wir haben enormen Zulauf. Vor allem Quereinsteiger über 40 schließen sich uns vermehrt an. Das ergibt einen guten Mix in der Truppe“, berichtete Henning. Aktuell stehen rund 70 Frauen und Männer im aktiven Dienst.

Eva Oestereich

