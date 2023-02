Auf gerader Strecke: Engländer prallt bei Hallbergmoos mit Auto gegen Baum

Die Polizei fragt sich, wie es zu dem Unfall auf gerader Strecke kommen konnte. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Glück im Unglück: Einen Frontalaufprall an einem Baum überstand ein Engländer bei Hallbergmoos leicht verletzt. Der Unfall gibt Rätsel auf.

Hallbergmoos - Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 56-Jähriger aus England, der derzeit zu Besuch in Deutschland ist: Nach einem Frontalaufprall mit seinem Auto gegen einen Baum bei Hallbergmoos wurde er nur leicht verletzt. Der Mann war laut Polizei Neufahrn gegen 15 Uhr mit seinem Fiat auf der Freisinger Straße von Ismaning kommend in Richtung Erching unterwegs.

„Vermutlich aus Unachtsamkeit“, so steht’s im Polizeibericht, „kam der Mann mit seinem Pkw trotz geraden Straßenverlaufs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe des Fischerhofs bei Hallbergmoos frontal mit einem Baum.“ Bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts hatte sich der Mann bereits selbstständig aus dem Auto befreit. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Klinikum gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

