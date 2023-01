Ehemaliges Krankenkassen-Bürogebäude im Hallbergmooser Gewerbegebiet wird Unterkunft für 250 Flüchtlinge

Platz für 250 Asylsuchende bietet das Bürogebäude an der Ludwigstraße 55 im Hallbergmooser Munich Airport Business Park. © Oestereich

Das Landratsamt wird im Munich Airport Business Park Hallbergmoos eine Unterkunft für etwa 250 Asylsuchende einrichten. Am Dienstag diskutierte der Gemeinderat.

Hallbergmoos - Je nachdem, wie schnell die Handwerker mit dem Umbau des Bürogebäudes fertig werden, ist eine Belegung Anfang März oder April vorgesehen. Landrat Helmut Petz und Sandra Schulenberg (Sachgebietsleiterin Asyl) waren am Dienstagabend eigens vor den Gemeinderat getreten, um dem Gremium Situation und Pläne zu erläutern. Aus den Reihen der Freien Wähler wurde Kritik über den gewählten Standort und die fehlende Einbindung der Kommune laut.

„Wir sind gekommen, um ihnen Rede und Antwort zu stehen“, schickte Petz voraus. Anderthalb Stunden dauerte die Aussprache, in der jedes juristische und sachliche Detail erläutert wurde. Aktuell erhalte das Landratsamt vom Freistaat verstärkt Zuweisungen von Geflüchteten verschiedenster Nationalitäten, durchschnittlich etwa 150 bis 160 Menschen pro Monat. Die Flüchtlingswelle habe, so Bürgermeister Josef Niedermair, aktuell ein Niveau erreicht, dass das von 2015 übersteige. Allein Bayern habe mehr Ukrainer aufgenommen als ganz Frankreich. „Ich sehe mich in der Pflicht, Menschen, die unschuldig ihre Heimat verlassen müssen, zu unterstützen. Wir können nicht nach dem Sankt-Floriansprinzip sagen: Gerne überall, nur nicht in Hallbergmoos.“

Bewältigung der Flüchtlingsströme: Warnung vor dem „K-Fall“

Laut Schulenberg hat das Landratsamt seit Wochen „unheimliche Anstrengungen“ unternommen, Objekte im gesamten Landkreis zu akquirieren: Gewerbeobjekte, landwirtschaftliche Hallen, Sporthallen, die Luitpoldhalle, das Stabsgebäude in der früheren Vimy-Kaserne und Mietshäuser. Der an die Landkreiskommunen gerichtete Aufruf, Objekte oder Areale zur Verfügung zu stellen, verhallte: „Die Resonanz war gleich null.“ Wenn sich die Situation zuspitze, warnte der Landrat eindringlich, könne es passieren, dass die Regierung den „K-Fall“ zur Bewältigung der Flüchtlingsströme feststellt und eine Belegung von Schulturnhallen und kommunalen Gebäuden erfolge.

Dass man im MABP nun ein Mietobjekt gefunden habe, so Petz, sei ein „Befreiungsschlag für eine Übergangszeit“. Das Bürogebäude (Ludwigstraße 55), der ehemalige Sitz der Techniker Krankenkasse gegenüber der OMV-Tankstelle und Baustelle der „Surftown“ am nördlichen Ortseingang, hat seit vergangenem Herbst einen neuen Eigentümer. Er habe das Objekt „für mehrere Jahre“ angeboten. Der Mietvertrag sei unterschriftsreif. Mit der Unterzeichnung habe man bewusst gewartet, so Schulenberg, um die Aussprache im Gemeinderat abzuwarten.

Söldnermoos-Ereignisse sollen sich nicht wiederholen

„Wir haben vor, das Haus zum Vorzeigeobjekt zu machen“, unterstrich Schulenberg. Dabei baue man auf die Erfahrungen in der Echinger Unterkunft, die „fantastisch läuft“. Man setze auf eine großzügige und homogene Belegung mit Familien und Alleinstehenden aller Nationalitäten. Es gibt eine pädagogische Betreuung, Gemeinschaftsräume, wo Kinder und Erwachsene lernen und sich begegnen können, WLAN, den Einsatz von Security (zwei Personen) rund um die Uhr und einen Hausmeister, der bereits gefunden sei. Sie verwies außerdem auf den erfahrenen Helferkreis, der schon 34 Menschen in drei Unterkünften im Ort ehrenamtlich begleitet. Zugleich unterstrich Schulenberg: „Wir sind gut vorbereitet und werden versuchen, die Erlebnisse des Söldnermooses nicht wieder aufleben zu lassen.“ Dort lief in der Vergangenheit die Unterbringung von überwiegend jungen Flüchtlingen alles andere als reibungslos.

Da hakte Thomas Henning (FW) ein: „Das Söldnermoos hat bei den Bürgern einen Beigeschmack hinterlassen.“ Was ihn noch viel mehr aufbrachte: „Da wird hinter dem Rücken des Gemeinderats, der gewählten Bürgervertretung, ein Gebäude ausgesucht. Mir fehlt die frühzeitige Kommunikation.“ Diesen Vorwurf wies Schulenberg zurück: Das Gebäude sei dem Landratsamt am 12. Dezember angeboten worden, am 13. Dezember habe man das Hallbergmooser Rathaus informiert: „Binnen 24 Stunden, schneller geht’s wirklich nicht.“ Josef Fischer (FW) wandte sich mit Blick auf das „hochwertige Gewerbegebiet“ gegen die Unterkunft: „Die Investoren sind schon hellhörig. Wenn das MABP nicht mehr funktioniert, fließt auch kein Geld mehr von uns nach Freising“, sagte er unter Verweis auf den Umstand, dass Hallbergmoos zweitgrößter Finanzier des Kreishaushalts ist.

Robert Wäger (Grüne) bezeichnet das Objekt und dessen Lage indes „als hervorragend geeignet“: Es gebe keine Wohnnachbarn, eine Bushaltestelle vor der Tür und Einkaufsmöglichkeiten. „Es steht außer Frage, dass wir humanitär helfen müssen“, unterstrich Wolfgang Reiland (Einigkeit). Auf seine Nachfrage in punkto Belegung und Aufenthaltsdauer, hieß es, dass zuletzt durchschnittlich 30 Prozent der Ankommenden Familien mit Kindern (acht bis 14 Jahren) seien. Diese seien dann auch schulpflichtig. Schulreferentin Silvia Edfelder (CSU) bat eindringlich darum, sich mit dem Schulleiter eng abzustimmen. Von einer ähnlich starken Fluktuation der Bewohner wie 2015 geht man im Landratsamt nicht aus.

Landrat Petz spricht von unproblematischer Nutzungsänderung

„Es darf keine bleibende Einrichtung im Gewerbegebiet werden“, unterstrich der Rathauschef. Er bat darum, die Mietdauer zu verkürzen. Derzeit ist der laut Schulenberg auf fünf bis sechs Jahre ausgelegt. Auf Hermann Hartshausers (Einigkeit) Bedenken, dass aus 250 auch 350 Bewohner werden könnten, entgegnete Schulberg: „Ich kann nichts versprechen. Das hängt davon ab, wie viele Gebäude wir akquirieren können. Wir werden alles dafür tun, nicht über diese Grenze zu kommen.“ Die Nutzungsänderung des Gebäudes als Unterkunft ist laut Petz zwar genehmigungsbedürftig, aber aus seiner Sicht unproblematisch.

Eva Oestereich