Wie Tinder, nur für Lehrstellen: Neue App soll in Hallbergmoos Azubis und Betriebe zusammenbringen

Infos aus erster Hand: (v. l.) Bianca Kujath und Verena Sedlmeier (Recrewt) sowie Alexander Mademann und Doris Thalmeier (Wirtschaftsförderung Hallbergmoos). © Oesterreich

„Wir sind eigentlich wie Tinder. Nur für Ausbildungsbildungsplätze.“ So beschreibt Bianca Kujath ihr Startup Recrewt. Auf das setzt nun auch Hallbergmoos.

Hallbergmoos - Das Handwerk leidet unter Fachkräftemangel. Um örtlichen Betrieben bei der Lehrlingssuche und Schülern bei der Berufsorientierung zu helfen, unterstützt die Gemeinde Hallbergmoos einen neuen, digitalen Ansatz: Das Azubi-Lehrstellen-Matching des Startups Recrewt aus Landshut. Die Gründerinnen informierten nun Betriebe, wie das System funktioniert.

„Wir sind eigentlich wie Tinder. Nur für Ausbildungsbildungsplätze“, erklärt Bianca Kujath. Mit ihrer Schwester Verena Sedlmeier und den Zwillingsbrüdern und Softwareentwicklern Fabian und Philipp Bachfischer haben sie die Matching-Plattform „Recrewt“ entwickelt. Sie soll Azubis und Betriebe zusammenbringen. Die Gemeinde unterstützt das auf ein Jahr angelegte Pilotprojekt mit 10.000 Euro. Der Fokus liegt dabei auf Regionalität. Wie hoch der Bedarf ist, wurde nun bei einem Infoabend deutlich.

„Ich würde auf einen Schlag junge Leute einstellen“, sagt Meinhard Berger. Der Seniorchef des Meisterbetriebs für Sonnen- und Wetterschutztechnik sucht händeringend Praktikanten und Lehrlinge für Handwerk und Büromanagement. Der Familienbetrieb ist regelmäßig auf Berufsmessen anzutreffen, in Erding oder an der Realschule in Freising. Mit gutem Erfolg. Aber auch dem neuen, digitalen Ansatz steht man aufgeschlossen gegenüber: „Es ist zeitgemäß und macht es den jungen Leuten leichter, ihre Talente und Stärken zu erkennen und mit uns in Kontakt zu treten.“

Zahnärztin kennt „keine Praxis, die keine Lehrlinge sucht“

Lieber heute als morgen wünscht sich auch Zahnärztin Gabriela Berkesch den Start der App und Weblösung von Recrewt. Auch sie sucht dringend Fachangestellte. „Es müsste eigentlich schon jetzt passieren. Denn Ausbildungsbeginn ist im September. Ich kenne keine Praxis, die keine Lehrlinge sucht.“

Die Medizinerin kann, wie die Gründerinnen aus Landshut erläuterten, ihre Betriebsdaten auch schon jetzt einpflegen. Denn in Eching, Neufahrn, im Raum Erding und Landshut läuft Recrewt bereits. Dort arbeitet man mit Partnerschulen zusammen. Seit Herbst 2022 war man in 67 Klassenzimmern, 360 Bewerbungen wurden über Recrewt gezählt.

Jeder beteiligte Betrieb kann den Matching-Verlauf, Likes, Statistiken und Lehrstellenbewertungen auf der Unternehmensplattform mitverfolgen – und natürlich den potenziellen Azubi kontaktieren. Wer seinen Betrieb selbst den Matching-Pool einstellt, zahlt für die Registrierung 130 Euro. Wenn Recrewt die Daten einpflegt sind es 220 Euro.

Die App bietet eine „bunte Abenteuerlandschaft mit sechs Levels“

Für Schüler, die ihre Talente und Lehrstellen entdecken wollen, hat Recrewt in der App eine „bunte Abenteuerlandschaft mit sechs Levels“ entwickelt, so Kujath. Das intelligente, Algorithmus basierte Matchingverfahren sucht dann nach freien Lehrstellen in der Umgebung. Und zeigt Berufe auf, die viele womöglich gar nicht kennen.

Das Projekt startet offiziell erst im September mit einer Schultour. Eingebunden sind die Mittelschule, die BOS/FOS Freising und das OMG in Neufahrn: Vor- und Abschlussklassen wird in zwei Schulstunden erklärt, wie die App funktioniert. Karl Landgraf, Konrektor der Mittelschule Hallbergmoos, befürwortet das Projekt ausdrücklich.

Mademann enttäuscht vom überschaubaren Interesse am Informationsabend

„Uns hat der Regionalcharakter gefallen“, sagt Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. „Wir haben so viele Ausbildungsbetrieb vor Ort. Da muss eigentlich kein Lehrling nach München oder noch weiter weg fahren.“ Enttäuscht äußerte er sich über das überschaubare Interesse am Informationsabend: „Wir haben 600 Betriebe angeschrieben. Jetzt sitzen hier gerade mal ein Dutzend Unternehmensvertreter.“ Diejenigen, die da waren, hatten aber viel zu sagen. „Der Ball liegt auch bei den Schulen. Wir wussten ja nicht mal, dass es noch Schüler an der Mittelschule gibt, die noch auf Lehrstellensuche sind“, sagte Wolfgang Eberhart. Wie der Chef der Werbegemeinschaft wünscht sich auch Berger eine engere Vernetzung mit der Schule – und vielleicht eine Berufsmesse für Schüler und Ausbilder vor Ort. „Das gab es schon mal. Mit großem Erfolg.“

Eva Oestereich

