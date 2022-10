Barrierefreier S-Bahnhof Hallbergmoos: Gemeinde ist einen kleinen Schritt weiter

Teilen

Der S-Bahnhof in Hallbergmoos ist noch immer nicht barrierefrei. Aber ein nächster kleiner Schritt in diese Richtung ist getan. © Hans Moritz

Der Gemeinderat Hallbergmoos will in Sachen Barierrefreiheit am S-Bahnhof den Auftrag für Planungsvereinbarung abschließen und die drei Ausbau-Varianten überprüfen.

Hallbergmoos – Der barrierefreie Ausbau des S-Bahnhofs Hallbergmoos gerät zur Geduldsprobe. Seit 2012 schlägt man sich nun schon damit herum. Nach Abschluss einer Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn hat man jetzt aber wohl einen entscheidenden Schritt getan.

Der Beschluss, den örtlichen S-Bahnhof behindertengerecht zu machen, datiert aus dem Jahr 2013. Etwa zur gleichen Zeit hat man den entsprechenden Umbau bei der DB-Station und der Service AG beantragt. Voraussetzung für eine Realisierung der Umbaumaßnahmen ist besagte Planungsvereinbarung, zu der man sich nun im Gemeinderat durchgerungen hat. Nach langem Hin und Her. Es gab eine ganze Reihe von Treffen und Gesprächen, zu einer Vereinbarung mit der Deutschen Bahn und Service AG kam es aber bisher nicht.

Das sollte sich ändern – sehr zur Freude von Christiane Oldenburg-Balden (SPD). Die Referentin für Senioren und Inklusion, sprach sich im Gemeinderat noch einmal vehement für den Abschluss der Planungsvereinbarung aus. „Wir sollen auf jeden Fall den Auftrag erteilen, weil sonst die Bundesbahn nicht tägig wird“, erklärte Oldenburg-Balden. Robert Wäger (Grüne) ging es erklärtermaßen um „die Folgekosten“. Man müsse darauf achten, was die einzelnen Varianten dann Geld kosten. Ansonsten gehe er mit der Planungsvereinbarung „dacor“, sagte Wäger. Auch laut Hermann Hartshauser (Einigkeit) sollte man den Kostenfaktor nicht außer Acht lassen. Gerade was die Variante 1 betreffe, die den Bau von zwei Aufzügen an der bestehenden Personenunterführung vorsieht, hegt Hartshauser Zweifel. Man befinde sich da im Grundwasserbereich, gab er zu bedenken. „Ich glaube, das können wir uns sparen,“ sagte Hartshauser.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Heinrich Lemer (FW) hielt dem entgegen, dass man nach eingehender Prüfung schon erfahren werde, was technisch möglich ist und was nicht. „Aber das gehört geklärt“, sagte er. Sprich: es sollten alle drei Varianten geprüft werden. Neben Variante 1, kommen demzufolge auch noch die Variante 2 mit zwei Rampenbauwerken entlang der Bahnsteige sowie Variante 3 mit zwei Aufzügen an der bestehenden S-Bahnüberführung in Betracht.

Bürgermeister Josef Niedermair riet dazu, Nägel mit Köpfen zu machen. „Jetzt gilt es, den Vertrag zu schließen, die drei Varianten auszuarbeiten, zu entscheiden, welche die Beste ist und zu schauen, was es kostet“, urteilte der Rathauschef. Er gab die Prognose ab, dass es wahrscheinlich fünf Millionen Euro sein werden, erinnerte aber gleichzeitig daran, dass man sich Unterstützung von der Politik und staatliche Förderung für das Projekt erhoffe. Zunächst fallen Planungskosten in Höhe von 190 000 Euro an. Im Haushalt für die nächsten drei Jahre sind 250 000 Euro vorgesehen.

Der Vorschlag, die Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn einzugehen und alle drei Varianten zu untersuchen, stieß am Ende auf große Mehrheit im Gemeinderat.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.