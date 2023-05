Besondere Premiere: 31. Hallbergmooser Radlrallye findet erstmals „hybrid“ statt

Bei der Siegerehrung: (v. l.) Manuela Schindler (2. Preis), Sabrina Adoma-Koczorowski, Manuel Berger, Anita Kreilinger, Mustafa Özbilgin, Harry Schönwälder und Wolfgang Eberhard (alle HIA) mit (v.) Petar Zajec (1. Preis, Mountainbike) und Medina Schwirtz (3. Preis). © Oestereich

Eine „Fabelhafte Reise“ erlebten die knapp 700 großen und kleinen Teilnehmer der Hallbergmooser Radlrallye. Zum 31. Mal fiel der Startschuss am Maifeiertag.

Hallbergmoos – Erstmals wurde die Tour entlang der 80 Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft „hybrid“ – also zweigleisig – durchgeführt. Hybrid heißt: Wer wollte, konnte sich den Fragebogen schon 14 Tage vorher auf der HIA-Website herunterladen, etliche Betriebe „abradeln“ und bis zum Maifeiertag viele Fragen vorab beantworten. Das spart dann bei der offiziellen Tour am Maifeiertag einige Kilometer, worüber sich vor allem Familien mit kleineren Kindern freuten. Und: Man konnte mehr Zeit an den aktiven Stationen verbringen.

Im Handwerker-Viertel ging’s rund: Budenzauber und Volksfeststimmung

Budenzauber und Volksfeststimmung erlebten die Radfahrer im Handwerker-Viertel: Hotdogs, Eis und Sekt bei Morina, Dosenwerfen und Popcorn bei SUW Berger und Fliesen Waldhier, frisch frittierte Kartoffelchips in der Kfz-Werkstatt Selbstschraubereck – und dazu jede Menge Unterhaltung, Geschicklichkeitsspiele, Luftballons, Giveaways, süße und flüssige Verpflegung. Da ließ sich gut über die Runde(n) und bis zur nächsten Verpflegungsstation kommen.

700 jubelnde Teilnehmer im (Gummibär-)Regen: Bei der Radlrallye herrschte trotz trübem Wetter beste Stimmung. © Oestereich

Ein Muss: Das Jugendwerk Birkeneck, wo Bäckermeister Jörg Hellemann seinen berühmten Butterkuchen servierte: „Ich fahr’ nur deshalb mit. Sowas bekommst du sonst nur im hohen Norden, wo ich herkomme“, beteuerte ein Vater, der sich mit Frau und Tochter eine süße Pause gönnte.

Dem zur Siegerehrung am Nachmittag einsetzenden Regen trotzten die HIA-Verantwortlichen mit bester Laune und sonniger Musik: Spider Murphys „Sommer in der Stadt“, „Lass die Sonne in dein Herz“ und „Summerfeeling“ klang über den Rathausplatz. Und die Führungsriege der Werbegemeinschaft verstand sich auch darauf, die Stimmung hochzuhalten: Manuel Berger und Musti Özbilgin motivierten die wartenden Teilnehmer immer wieder zum Lautstärke-Contest: Wer am lautesten jubelte, auf den regnete es Gummibärchen in Tüten. Und natürlich Preise: 100 Fußbälle wurden unter den Teilnehmern mit dem richtigen Lösungssatz „Hallbergmoos-Goldach, eine Gemeinde für Jung und Alt“ verlost.

Neunjähriger gewinnt den Hauptpreis - ein Mountainbike

Am Schluss gab’s für alle noch einmal die Chance auf einen der drei Hauptpreise: Petar Zajec (9) sahnte bei seiner ersten Teilnahme an der „Tour“ den Hauptgewinn –ein Mountainbike – ab. Manuela Schindler gewann einen Scooter und Medina Schwirt sicherte sich eine schicke Sonnenbrille.

Eva Oestereich

Der Nächste bitte! Meinhard Berger (SUW Berger) verteilt einen Stempel an einen jungen Rallye-Teilnehmer. © Oestereich