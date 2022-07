Drogen im Spiel: Beim Traumtänzer-Festival musste die Polizei anrücken

Beim Traumtänzer-Festival in Hallbergmoos beschäftigten 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz die Polizei. © Karl-Josef Hildenbrand

Eigentlich verlief das Traumtänzer-Festival am Wochenende in Hallbergmoos friedlich. Trotzdem musste die Polizei mehrmals eingreifen.

Hallbergmoos - Beim Traumtänzer-Festival am Wochenende in Hallbergmoos ließen einige Besucher nicht nur „die Seele baumeln“ und sich die „Sonne auf den Bauch scheinen“, wie es in der Ankündigung hieß, sondern konsumierten offenbar auch Drogen – konkret Cannabis, Ecstasy und Amphetamine im niedrigen Gramm-Bereich, teilt die Polizei Neufahrn mit. Für die aus dem Großraum München kommenden Partygäste endete das Festival mit einem Hausverbot – und einer Strafanzeige.

Darüber hinaus gingen bei der Polizei einige Anrufe wegen zu lauter Musik am Abend ein. In Bezug auf die Veranstaltung sei man „in engem Austausch mit der Gemeinde Hallbergmoos“, so die Polizei.

