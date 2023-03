Großer Name zieht ein: Hallbergmooser Skygate bekommt ein Radisson-Hotel

212 Zimmer befinden sich in dem Radisson-Hotel an der Zeppelinstraße im Munich Airport Business Park. © Rainer Klostermeier/ Axel Kull

Radisson kommt nach Hallbergmoos. Die Hotelkette lässt sich im Skygate auf rund 8500 Quadratmetern nieder. 212 Zimmer sind im Angebot.

Hallbergmoos - Hotelbetreiber HR Group hat sich als Franchisenehmer von Radisson das neue Flightgate Munich Airport Hotel im MABP Hallbergmoos gesichert. Es beherbergt an der Zeppelinstraße auf rund 8500 Quadratmetern 212 Zimmer. „Das Hotel besticht nicht nur durch seine Lage, seine Ausstattung und das außergewöhnliche Design, sondern auch durch das völlig selbstverständlich wirkende Nebeneinander von New Work-Arbeitswelten und Hospitality“, schwärmt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der vermietenden Rock Capital Group. Mit Radisson als eine der größten internationalen Hotelgruppen und der HR Group als eine der führenden Hotelbetreiber in Zentraleuropa habe man „absolute Wunschpartner“ für das Skygate-Gebäude in Hallbergmoos gefunden.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Als besonders erfreulich wird im Hause Rock Capital Group auch die Tatsache gesehen, dass sowohl die Radisson Hotel Group als auch die HR Group auf das Thema Nachhaltigkeit sehr großen Wert legt und diesen Faktor durch eine Vielzahl von Maßnahmen zielführend und konsequent verfolge.

„Es freut uns sehr, dass wir zwei renommierte und namhafte internationale Hotelbetreiber für unseren Skygate-Campus in Hallbergmoos als langfristigen Mieter gewinnen konnten. Insbesondere freut uns, dass wir die von Anfang an geplante Hotelnutzung in unserem Campus jetzt integrieren und somit den Nutzern des Skygate ein weiteres Angebot für ihre Mitarbeiter und Gäste innerhalb des Geländes offerieren können“, sagt Peter G. Neumann, geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group. In dem Gebäudekomplex haben sich neben einigen Life-Science-Unternehmen auch namhafte Mieter wie Lufthansa, Avon und Kongsberg einquartiert.

