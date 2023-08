Überschrittene Grenzwerte: Landratsamt empfiehlt, „nicht übermäßig viel Fisch aus der Goldach zu essen“

Mit Vorsicht zu genießen sind aktuell Wildfische aus der Goldach. Es wurden Grenzwerte überschritten. © Oestereich

Weil PFOS-Grenzwerte überschritten worden sind, wird aktuell seitens des Landratsamtes von „übermäßigem“ Konsum von Wildfisch aus der Goldach abgeraten.

Hallbergmoos - Bei aus der Goldach (Ausleitung Theresienkanal) entnommenen Wildfischen wurden die gesetzlichen Grenzwerte in Bezug auf so genannte Perfluoralkylsubstanzen überschritten. Das stellte das Bayerische Landesamt für Umwelt bei Untersuchungen fest. Auch wenn konkrete negative gesundheitliche Folgen unwahrscheinlich sind, empfiehlt das Landratsamt Freising, „nicht übermäßig viel Fisch aus der Goldach zu essen“.

Ein Wert von 3,6 µg/kg wurde festgestellt, die Grenze liegt bei 2,0

Bei Untersuchungen an einer Mischprobe aus neun Squalius cephalus (Aitel) hatte das Umwelt-Landesamt einen Wert an Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) von 3,6 µg/kg im Fischmuskel festgestellt. Der zulässige Grenzwert bezüglich PFOS liegt allerdings bei 2,0 µg/kg, wie Landratsamt-Pressesprecher Robert Stangl mitteilte. Zusätzlich sei ein Wert von 1,2 µg/kg an Perfluordecansäure festgestellt worden.

Durch die Überschreitung ergeben sich nach Einschätzung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) keine konkreten negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Stangl: „Gleichwohl erhöht der Verzehr der Fische die allgemeine Exposition durch per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die generell unerwünscht ist.“ Anglern für die betroffenen Gewässer werde deshalb geraten, vorsorglich nicht überdurchschnittlich viel Fisch und auch keine Innereien von Fisch aus diesem Gewässer zu verzehren.

Solche Fische dürfen weder verkauft noch verschenkt werden

Unabhängig davon weist das Landratsamt darauf hin, dass Fische, die gesetzliche Grenzwerte nicht einhalten, grundsätzlich nicht als Lebensmittel in Verkehr gebracht werden dürfen. Der Eigenverzehr gefangener Fische ist erlaubt, eine Abgabe als Lebensmittel nicht – weder kostenpflichtig noch geschenkt. Insbesondere bei Fischarten, für die ein Höchstgehalt von 2 µg/kg für PFOS gilt (zum Beispiel Karpfen), könnte eine Abgabe an Dritte problematisch sein.

Die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einer Stellungnahme aus dem Jahr 2020 abgeleitete, „lebenslang tolerierbare maximale wöchentliche Aufnahmemenge“ für die Summe der vier perfluorierten Alkylsubstanzen Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluornonansäure (PFNA) beträgt 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche. Gemäß der Bewertung der EFSA kann die genannte Menge auch lebenslang aufgenommen werden, ohne dass gesundheitliche Beeinträchtigungen beim Menschen zu erwarten sind.

Für die gesundheitliche Bewertung berücksichtigte das LGL, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, nicht nur diese vier Substanzen, sondern bezog vorsorglich „wegen eines analogen Wirkmechanismus“ den Gehalt der hier ebenfalls nachgewiesenen Perfluordecansäure (PFDA) mit ein. „Ein erwachsener Mensch mit 70 Kilogramm Körpergewicht könnte von Aiteln mit dem im vorliegenden Fall festgestellten PFAS-Gehalt von 4,8 µg/kg jede Woche 64 Gramm, im Monat 257 Gramm und im Jahr ca. 3,35 Kilogramm lebenslang verzehren, bis der von der EFSA abgeleitete TWI-Wert überschritten wird“, schreibt Robert Stangl.

Appell der Kreisbehörde an Angler und Vielverzehrer

Wegen der berücksichtigten Sicherheitsfaktoren bei der Ableitung des TWI seien auch bei Überschreitung der oben genannten maximalen Verzehrmengen „nicht unmittelbar konkrete negative gesundheitliche Folgen wahrscheinlich“. Trotzdem wird gerade Vielverzehrern von Fisch wie Anglern geraten, den persönlichen Fischkonsum aus der Goldach an den oben berechneten Verzehrmengen zu orientieren.

