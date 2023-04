Betrunkener Radler attackiert in Hallbergmoos Polizei

Teilen

1,6 Promille Alkohol hatte der Radfahrer intus. Gegen den Test wehrte er sich vehement. Die Polizei musste Gewalt anwenden. © Volkmar Schulz/dpa

Er fuhr in Schlangenlinien und fiel deshalb der Polizei auf. Doch die bekam dann auch noch eine andere Seite des 32 Jahre alten Radfahrers zu spüren.

Hallbergmoos - Weit nach Mitternacht fiel einer Streife der Polizeiinspektion Flughafen am Freitag in Hallbergmoos ein Fahrradfahrer auf. Der 32-jährige Mann fuhr in Schlangenlinien und benötigte für seine Fahrt die gesamte Fahrbahnbreite. Nachdem der Radler angehalten worden war, stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme wehrte sich der Mann massiv, sodass er von mehreren Beamten festgehalten werden musste. Hierbei trat er auch gezielt gegen eine Polizistin.

Zudem beleidigte er die Beamten. Die Blutentnahme konnte schließlich laut Polizeibericht „unter dem Einsatz von körperlicher Gewalt gegen den Willen des Mannes“ durchgeführt werden. Danach wurde der betrunkene Mann von seiner Mutter abgeholt. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurden gegen den 32-Jährigen Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.