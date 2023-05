Bevor im Fasching gerockt wird, nimmt die Narrhalla Hallbergmoos die Narren erst mal mit an den Strand

Jahreshauptversammlung der Faschingsgesellschaft

Damit die Durststrecke bis zur nächsten Saison nicht zu lang wird, legt die Hallbergmooser Narrhalla erstmals ein Sommer-Format auf: eine Beach-Party.

Hallbergmoos - Auch das närrische Motto für 2024 wurde seitens der Verantwortlichen schon verraten: The Art of Rock. Es wird also um die verschiedenen Spielarten der Rockmusik gehen. „Das Thema ist schön breit gefächert“, sagte Narrhalla-Präsidentin Renate Hofbauer vor gut 30 Mitgliedern im Wirtshaus Zum Kramer.

Neue Gardetänzer gesucht - und zwar dringend!

Die Trainer freuen sich bereits auf die Herausforderung. Nun fehlen nur noch neue Gardetänzerinnen und

-tänzer. Die werden dringend gesucht: „Kommt einfach bei den Schnuppertrainings donnerstags um 20 Uhr im Sportforum vorbei“, so Trainerin Sandra Lackermeier. Damit feierfreudige Faschingsfans nicht bis zum Winter warten müssen, gibt es erstmals eine Narrhalla-Party im Sommer: Die Beach-Party steigt am Samstag, 8. Juli, im Sportpark. Gefeiert wird, wie Thomas Willing ankündigte, von 16 bis 24 Uhr.

Die „World of Fantasy“ kam bei den Faschingsfans sehr gut an

Die vergangene Saison (Motto: „World of Fantasy“) lief richtig gut. Sie spülte endlich wieder Geld in die Kasse und Zuschauer in die Säle bei den diversen Bällen. Auch außerhalb des Orts präsentierte die Narrhalla bei vielen Auftritten das fröhliche Gesicht der Gemeinde.

Unheimlich gut angekommen ist auch der erste Leiterwagerlumzug im Sportpark mit „fantasievollen Kostümen und gut gelaunten Teilnehmern“, so die Präsidentin. Angesichts der geglückten Premiere will man das Event noch weiter ausbauen.

Vereinsreferent Thomas Henning dankte den vielen Ehrenamtlichen und Helfern: „Das ist super, was ihr da macht.“ Weil der Verein sich ein neues „Taferl“ zulegen möchte und viele Kilometer zu Auftritten fährt, empfahl er, einen Zuschussantrag an die Gemeinde zu richten. Das von der Narrhalla angesprochenen Handling von Ton und Technik im Gemeindesaal gibt er an das Rathaus weiter.

Eva Oestereich