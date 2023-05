Warten auf einen Investor: Mehrgenerationen-Wohnen in Hallbergmoos erst mal auf Eis gelegt

In diesen vier Gebäuden sind insgesamt 68 barrierefreie Wohneinheiten geplant.

Bekanntgabe in der Bürgerversammlung

Das Mehrgenerationen-Wohnen, eines der größten Wohnungsbauprojekte der Gemeinde Hallbergmoos, gibt es nur auf dem Papier. Und das wird erst mal so bleiben.

Hallbergmoos – „Es tut mir in der Seele weh, auch weil wir Geld vom Staat bekommen würden. Aber mit dem Projekt rutschen wir in die blutroten Zahlen“, drückte Rathauschef Josef Niedermair in der Bürgerversammlung sein Bedauern aus. Aus der Theorie wird wohl erst Praxis, wenn sich ein Investor findet.

In Zahlen ausgedrückt: Für den kommunalen Wohnungsbau mit geplanten 68 Mietwohnungen lag man im April 2020 bei Schätzkosten von 27,3 Millionen Euro. Das sind gut fünf Millionen mehr als beim Planungsstart. Vom Freistaat wurden bereits rund 9,7 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt.

19 Architekten reichten Vorschläge für das Projekt ein

Als Meilenstein des kommunalen Wohnungsbaus wurde das Projekt anfänglich gefeiert, als man 2018 die Siegerentwürfe des Architektenwettbewerbs vorstellte. 19 Architekten reichten Vorschläge ein. Das Siegerkonzept sieht 68 barrierefreie Wohneinheiten (ein bis vier Zimmer) auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück am Tassiloweg im Wohngebiet „Jägerfeld-West“ vor – inklusive kleiner Privatgärten, privater und halböffentlicher Freiflächen und Spielplatz. Integrierbar wären ein Service-Büro, Ladeneinheiten sowie ein Veranstaltungsraum für Bewohner und externe Events.

+ Wird das Projekt in die Tat umgesetzt, dürfte das Gebäudeensemble östlich so aussehen. © Gemeinde

Die Kommune wollte bezahlbare Mietwohnungen für Jung und Alt, für Familien und Alleinstehende anbieten. Doch die Rechnung geht nicht auf: Jährlichen Mieteinnahmen von vielleicht 650 000 Euro stünde ein Kreditzins von 750.000 Euro gegenüber, rechnet der Bürgermeister nun vor. „Der Gemeinderat hat das Projekt deshalb auf Eis gelegt und die Suche nach einem Investor angestoßen“, ließ Niedermair wissen. Lieber würde die Kommune selbst bauen, aber die Finanzlage gibt es nicht mehr her. Man rechnet heuer „nur noch“ mit Gewerbesteuereinnahmen von 20 Millionen Euro, verliert 2024 mit SAP einen guten Steuerzahler und hat viele Großprojekte vor der Brust.

1542 Unternehmen sind in Hallbergmoos gemeldet, davon 295 im MABP

Zu kompensieren versucht man dies mit verstärkten Anstrengungen, das Gewerbegebiet Munich Airport Business Park als Life Science- und Biotec-Cluster zu etablieren. Die Transformation zu Forschung, Entwicklung und Produktion ist bereits angestoßen. Im Skygate und Hub Eight sind etliche Biotechnologie- und Laborunternehmen ansässig. Ein neuer Technologie-Campus (iQ Spaces) entsteht an der Dornierstraße. 1542 Unternehmen sind in Hallbergmoos gemeldet, davon 295 im MABP.

Eva Oestereich