Mehr Zeit für Vorfreude: „Hallberger Wiesn“ beginnt heuer erst am 10. Mai

Mit nur zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Josef Niedermair das erste Festbier-Fassl an. Festreferent Josef Fischer, Festwirt Alexander Tremmel und Braumeister Thomas Braune freut’s. © Oestereich

Bierprobe gelungen: Der Gerstensaft schmeckt, die „Hallberger Wiesn“ kann eigentlich beginnen. Allerdings brauchen die Volksfest-Fans heuer noch etwas Geduld.

Hallbergmoos - Wäre alles wie gewohnt, hätte man am Tag nach der Bierprobe am Dienstagabend gleich den Start der „Hallberger Wiesn“ feiern können. Aber so ist es nicht: Das Hallbergmooser Volksfest findet drei Wochen später als gewohnt statt – und zwar vom 10. bis 14. Mai. Es bleibt also noch etwas Zeit für Vorfreude.

Warum Hallbergmoos für Alexander Tremmel kein gewöhnliches Volksfest ist

Alexander Tremmel wird wieder der Festwirt sein. Weil er in Landshut für zwei andere Großveranstaltungen, die Dult und das Sparkassen-Jubiläum, gebucht wurde, kam man ihm in Hallbergmoos entgegen: „Drei große Events gleichzeitig wäre personell nicht drin gewesen. Die Terminverlegung ist ein Riesenzug von der Gemeinde“, bedankte er sich. Schließlich sei Hallbergmoos kein gewöhnliches Volksfest, sondern eines mit immer „voller Kapelle“.

Der untergärige Gerstensaft kommt erstmals vom Erdinger Weißbräu

Volles Haus herrschte auch bei der Bierprobe im Floriansstüberl der FFW: Dort durften Brauereivertreter, Gemeinderäte, Mitarbeiterinnen der Verwaltung und Feuerwehrler schon mal reinschmecken. Ausgeschenkt wird wie gewohnt Festbier aus dem Hofbrauhaus Freising, die Maß für 10,80 Euro. Der untergärige Gerstensaft kommt, das ist eine Premiere, vom Erdinger Weißbräu.

Auf eine erfolgreiche, friedliche Wiesn stießen (v. l.) Peter Hiebl (Vertriebsleiter Hofbrauhaus Freising), Bürgermeister Josef Niedermair, Festreferent Josef Fischer, Christian Forster (Gebietsleiter Hofbrauhaus Freising), Braumeister Thomas Braune und Josef Westermeier (Geschäftsführer Erdinger Weißbräu) an. © Oestereich

„Es ist schlecht, es auf dem Trockenen zu erklären“, scherzte Hofbrauhaus-Braumeister Thomas Braune in seinen Vorab-Erklärungen zum bernsteinfarbenen Festbier mit 13 Prozent Stammwürze. Deshalb machte sich Bürgermeister Josef Niedermair auch gleich ans Werk und zapfte mit zwei Schlägen spritzerfrei das Probefassl an. Das Bier schmeckte den Gästen ebenso wie Schweinsbraten, Knödel und Salate aus Tremmels Catering-Betrieb. Bleibt also nur noch abzuwarten, ob man die Rekord-Wiesn 2022 toppen kann.

Das Programm ist weitestgehend unverändert. Nur die beliebte Fundsachen-Versteigerung des Flughafens wird in diesem Jahr nicht Station in Hallbergmoos machen.

Eva Oestereich