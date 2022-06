Tenniscrack und Spendensammler: Birkenecker Pater Konrad Huber wird 80

Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde überbrachte Josef Fischer (3. Bürgermeister) an Pater Konrad Huber (r.). © Oestereich

Zum 80. Geburtstag von Pater Konrad Huber kam auch ein Präsent aus dem Rathaus Hallbergmoos. Mitgebracht hatte es ein langjähriger Tennis-Gegner Hubers.

Hallbergmoos - Dieser Tage fährt wieder ein Transporter mit Hilfsgütern in Richtung Balkan. Der mittlerweile 254. Transport, den Pater Konrad Huber organisiert hat. Im Jahr 1995 rief er die Bosnien- und Kroatienhilfe ins Leben, als das ehemalige Jugoslawien vom Krieg erschüttert wurde. Nun durfte er sich ein wenig zurücklehnen – und seinen 80. Geburtstag feiern.

In Erding geboren, verschlug es den Pater bald nach Österreich

In einer kleinen Feierstunde im Kreise seiner Mitbrüder in Birkeneck gönnte sich der Jubilar ein Gläschen Sekt und ließ die wichtigsten Stationen seines Lebens Revue passieren: In Erding geboren und in Reisen aufgewachsen besuchter er nach der Grundschule das Internat der Herz-Jesu-Missionare Salzburg. Es folgte ein Theologiestudium in Innsbruck und 1970 die Priesterweihe in Birkeneck.

In der Jugendhilfeeinrichtung war Pater Huber bis zu seiner Pensionierung 2012 erzieherisch tätig. Diese Arbeit hat ihm, wie er sagt, immer viel bedeutet. Sport, Musik und Basteln mit den Jugendlichen: Da war der Jubilar in seinem Element. Sei es beim Gießen von Zinnkerzenleuchtern, Malen, Schnitzen, beim Schwimmen, Fußball- und Tennisspielen. „Im Tennis war er kaum zu schlagen. Wir haben viele Matches bestritten“, erinnert sich Josef Fischer (3. Bürgermeister) an die Treffen auf dem Court.

Seit knapp 30 Jahren organisiert er Hilfskonvois

Hubers größter Einsatz freilich ist die Bosnien- und Kroatien-Hilfe: Seit knapp 30 Jahren sammelt er und organisiert Hilfskonvois. Er hat sich ein breites Netzwerk aufgebaut, das sammelt und die Waren an soziale Einrichtungen, aber auch private Haushalte bringt. Denn die Not dort ist immer noch groß – und die Hilfe mehr als willkommen. In der Regel starten jährlich große Sattelschlepper – gefüllt mit (Pflege-)Betten, Rollstühlen und Lebensmitteln. Für sein Engagement erhielt Pater Huber 2003 das Bundesverdienstkreuz.

