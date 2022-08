SPD setzt sich für ein Ärztezentrum in Hallbergmoos ein - jetzt werden aber erst mal die Mediziner befragt

Auch weil immer mehr Senioren im Ort leben, präsentierte die SPD-Fraktion ihre Idee von einem Ärtehaus. © Friso Gentsch/dpa

Ein Ärztezentrum im Mehrgenerationenhaus am Tassiloweg – oder auch an anderer Stelle: Mit dieser Idee ist die SPD an den Gemeinderat Hallbergmoos herangetreten.

Hallbergmoos- Grundsätzlich findet der Rat die Idee überlegenswert. Auch wenn die Umsetzung mit einigen Hürden verbunden ist und noch einige Zeit vergeht, bis das Haus gebaut wird. Eine Umfrage unter Medizinern soll zunächst Klarheit schaffen, ob überhaupt Interesse besteht.

Ein Umfeld, in dem die Anwesenheit eines Arztes toleriert und erwünscht ist

Weil immer mehr Senioren im Ort leben, hat die SPD ihr Augenmerk auf deren medizinische Versorgung gerichtet und beantragt, im Mehrgenerationenhaus eine oder mehrere Arztpraxen einzuplanen. Dies hätte nicht nur den Vorteil, dass ein Arzt in direkter Umgebung ist, sondern sich auch in einem Umfeld niederlassen kann, in dem die Anwesenheit eines Arztes toleriert und erwünscht ist, heißt es dazu.

Dies auch, weil die Abwanderung eines niedergelassenen Arztes droht, wie Christiane Oldenburg-Balden (SPD) berichtete: In der Corona-Vergangenheit habe es sich gezeigt, dass Ärzte, die „Impf-Marathons“ angeboten haben, um Mitbürger zu schützen, von den Anwohnern in der Nähe ihrer Praxen angefeindet wurden. Auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen im Freien seien nur äußerst ungern gesehen worden. Bietet die Gemeinde Räumlichkeiten in geeigneter Umgebung an, so die SPD-Sprecherin, ergäbe sich für alle eine Win-Win-Situation – und mehr Akzeptanz.

Thomas Henning (FW): „Wir müssen angreifen, aber nicht im Mehrgenerationen-Haus“

Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) warnte, dass die staatliche Förderung beim Bau des Mehrgenerationen-Hauses mit der Vermietung von Räumen an einen Arzt unter Umständen wegfallen könnte. Robert Wäger (Grüne), der die SPD-Initiative ausdrücklich unterstützt, dachte daran, dass Mieteinnahmen einen Förderverlust kompensieren könnten. „Wir müssen angreifen, aber nicht im Mehrgenerationen-Haus“, so Thomas Henning (FW).

Christiane Oldenburg-Balden ist die Gesundheitsreferentin. © Gemeinde

„Der Antrag verkennt die Realität, den Medizinermangel und das SGB V“, wandte sich Tanja Knieler (CSU) gegen die Idee. Über die Niederlassung von Ärzten, so Knieler weiter, entscheide ausschließlich die Kassenärztliche Vereinigung nach einem festgelegten Schlüssel. „Wir sind im Landkreis Freising in allen Bereichen überversorgt, mit Ausnahme eines Kinderarztes“, so die Gesundheitsreferentin. Vorstellen konnte sie sich indes die Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung. „Da haben wir Handhabe und eigenen Gestaltungsspielraum“, so Knieler.

Seniorenreferentin Oldenburg-Balden begrüßte den Vorschlag. Die SPD hat aber auch noch ein anderes Gebäude für ein medizinisches Versorgungszentrum mit Fachärzten im Blick: das Bauprojekt an der Theresienstraße (ehemalige Bäckerei Weiß). Der Gemeinderat verständigte sich letztlich darauf, bei Ärzten den Bedarf und deren Bereitschaft abzufragen. Und das Thema noch einmal zu diskutieren, wenn das Bauprojekt Mehrgenerationen-Wohnen aktuell wird. Ein Termin ist allerdings noch nicht absehbar.

Eva Oestereich