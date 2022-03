Bürgermeister gibt bekannt: „Hallberger Wiesn“ findet statt - Volksfest im April soll Zeichen setzen

Die Hallberger Wiesn soll nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattfinden (Symbolbild). © picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa

Das dürfte viele Volksfest-Fans freuen: Die „Hallberger Wiesn“ findet nach zwei Jahren Pause heuer wieder statt. Dies hat jetzt der Bürgermeister verkündet.

Hallbergmoos - Die Gemeinde Hallbergmoos hat sich darauf verständigt, heuer ihre traditionelle Hallberger Wiesn nach zwei Jahren Pause wieder zu veranstalten. Trotz der tragischen Ereignisse in der Ukraine wolle man „einen mutigen Akzent setzen und Hoffnung verbreiten“, schreibt Bürgermeister Josef Niedermair in einer Erklärung. „Hoffnung in dem Sinne, dass alle Menschen gleich sind und friedlich zusammenkommen können.

Volksfest in Hallbergmoos findet von 20. bis 24. April 2022 statt

So auch auf der Hallberger Wiesn“, die von 20. bis 24. April stattfinden soll. Die Gemeinde will aufgrund der Anlässe keine Bar im Innenbereich organisieren. Des Weiteren plane man statt des Volksfestlaufs einen Spendenlauf für die Ukraine. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten würden derzeit von der Verwaltung eingehend geprüft.

„Zusätzlich ist die Corona-Pandemie noch nicht überstanden“, betont Niedermair. Daher wolle man auch die höchstmögliche Sicherheit während der Hallberger Wiesn gewährleisten. „Ein geeignetes Konzept erarbeiten wir zusammen mit dem Volksfestwirt Alexander Tremmel, der uns auch dieses Jahr wieder als Wirt unterstützt und auf altbewährte Weise für die Volksfestbesucher*innen da sein wird.“

