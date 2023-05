„Wir müssen runtergehen vom Gas“: Rathauschef mahnt zur Sparsamkeit

Nur wenige Besucher kamen zur Bürgerversammlung, was Bürgermeister Josef Niedermair (l.) als gutes Zeichen wertete: „Scheinbar gibt es nichts zu meckern“, kommentierte er die Resonanz. © Oestereich

Obwohl die Gemeinde Hallbergmoos finanziell gut dasteht, mahnt Rathauschef Josef Niedermair zur Sparsamkeit. Grund sind die sinkenden Einnahmen.

Hallbergmoos – Solarparks, Wohnen und das liebe Geld: Auf drei Schlagworte heruntergebrochen sind das die herausragenden Zukunftsthemen der Gemeinde Hallbergmoos. Doch selbst der Primus unter den Landkreisgemeinden in Sachen Einnahmen und Einwohnerentwicklung muss allmählich auf die Bremse treten. Dies machte Bürgermeister Josef Niedermair bei der Bürgerversammlung deutlich.

Wenn gerade einmal 40 Besucher zur Bürgerversammlung kommen, ist dies für den Rathauschef immer ein gutes Zeichen – „weil es scheinbar nichts zu meckern gibt“, wie er sagte. Zur Gemeindeentwicklung insgesamt sagte er: „Wir wachsen stetig, aber nicht zu rasch.“ Im Juni wird sie ziemlich sicher die 12 000-Einwohner-Marke knacken. Dazu zählen auch die Flüchtlinge: Am 16. Mai sind die ersten 20 Menschen in die neue Unterkunft im MABP eingezogen. Menschen aus 94 Nationen leben im Ort, der Ausländeranteil liegt unverändert bei rund 23 Prozent. „Das ist bei uns seit vielen, vielen Jahren so“, appellierte der Bürgermeister, die neuen Mitbürger und Gäste in gewohnter Manier aufzunehmen.

Der Altersdurchschnitt der „jungen Gemeinde“ ist erneut gestiegen – auf nunmehr 39,5 Jahre. In Hallbergmoos leben 962 Schulkinder, davon besuchen 458 die Grundschule und 209 die Mittelschule. Von ein wenig Entspannung berichtete Niedermair in den Kitas: Rechnerisch gibt es 1038 Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten, vergeben werden konnten wegen des Fachkräftemangels nur 787. „Mittlerweile konnten wir neues Personal gewinnen“, so der Rathauschef. „Im Herbst wird es 36 zusätzliche Krippenplätze geben. In den Kindergärten können wir allen Dreijährigen einen Platz anbieten.“

„Wir müssen auf Sicht fahren. Die Einnahmen werden weniger“, mahnte Niedermair mit Blick auf die Gewerbezahler, von denen mit SAP ein großer der Gemeinde den Rücken kehrt. Man hat zwar ein komfortables Polster (74 Millionen Euro), dies aber wegen einer einmaligen Sonderzahlung (50 Millionen Euro). Mit einem solchen „Sechser im Lotto“ sei aber nicht mehr zu rechnen. Für 2023 hat man den Gewerbesteueransatz um ein Drittel auf 23 Millionen Euro reduziert. Für Großprojekte wie das Wohnhaus an Predazzoallee und das Goldacher Feuerwehrhaus (je zwölf Millionen Euro), Schulhausrenovierung und Kita-Defizitausgleich (je sechs Millionen Euro) wird man Geld brauchen.

Nach den Tarifabschlüssen steigen die Gehälter der 150 kommunalen Beschäftigten von acht auf neun Millionen Euro jährlich. Rund 30 Millionen Euro Kreisumlage, ÖPNV-Beteiligungen und rund eine halbe Million Euro an freiwilligen Leistungen belasten den Haushalt zusätzlich: „Wir müssen runtergehen vom Gas. Das läppert sich zusammen.“

Ein wichtiges Zukunftsthema ist die Energiewende und damit die drei geplanten Solarparks. Über das größte Projekt der Firma Höflinger Müller (37 Hektar) wird Ende Juni im Kreistag entschieden: „Ich kämpfe mit Engelszungen“ und „Ich werde in der Kreistagssitzung genau hinschauen, wer da die Hand hebt“, machte sich der Gemeindechef dafür stark. Tendenziell könnte man sich in Freising wohl eine zeitlich begrenzte Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet vorstellen. An der angeschlossenen Gewerbeeinheit (drei Hektar) scheiden sich allerdings die Geister: Höflinger will seinen Firmensitz nach Hallbergmoos verlegen – einschließlich Logistikgebäude, E-Lkw-Flotte, Servicestation, öffentlicher E-Tankstelle und großen Speichermöglichkeiten. Das Projekt stößt bei Bürgern auf Begeisterung: „Das sagt doch der gesunde Menschenverstand, dass man da ‚Ja‘ sagt“ und „Es ist doch logisch, dass das Unternehmen auch einen Benefit haben muss“, unterstrich eine Besucherin. Niedermair will weiter Überzeugungsarbeit leisten – und rief auch die Bevölkerung dazu auf. Wenn alles nichts helfe, könne man über eine Bürgerinitiative nachdenken.



Eva Oestereich

