Das Hallbergmooser Rathaus wird 20: Erinnerungen an eine besondere Entstehungsgeschichte

Torte zum 20sten: (v. l.) Herbert Kestler (Ex-Geschäftsleiter im Rathaus), Katrin Liebig (Geschäftsleiterin), Bürgermeister Sepp Niedermair und Alt-Bürgermeister Klaus Stallmeister. © Oestereich

Am 15. März 2003 haben die Beschäftigten gepackt und dem Hallbergmooser Rathaus an der Theresienstraße „Adieu“ gesagt. Ziel: das neue Rathaus in der Ortsmitte.

Hallbergmoos - Mit dem Umzug am 15. März 2003 und der offiziellen Einweihung am 24. Mai 2003 kehrte die Gemeindeverwaltung – fast auf den Punkt genau – an jene Stelle zurück, wo sie bereits von 1913 bis 1938 im Funkanwesen beheimatet war. 11,5 Millionen Euro hatte die Kommune seinerzeit in das neue Verwaltungsgebäude investiert: Geld, das man – wie Bayerns Wirtschaftsminister Otto Wiesheu zwei Monate später bei der Einweihungsfeier unterstrich – einer vorausschauenden Gemeindepolitik verdanke. Man hat die Impulse des 1992 eröffneten Flughafens genutzt. Der damalige Landrat Manfred Pointner prägte den Satz „Das Rathaus schaut in die Zukunft“.

20 Jahre ist das nun her – für Bürgermeister Josef Niedermair die Gelegenheit, das Jubiläum mit der Rathaus-Crew zu feiern. Eingeladen dazu waren zwei Männer, die Planungen und Umzug verantworteten: Der damalige Bürgermeister Klaus Stallmeister und der ehemalige Amtsleiter Herbert Kestler, der heute ebenfalls seinen Ruhestand genießt.

Der Baustopp ermöglichte im Januar 2001 unter anderem den Eisstockschützen, dass sie sich auf dem „Stallmeister-Weiher“ sportliche betätigen konnten. © Oestereich

Stallmeister erinnerte an die Entstehungsgeschichte: Den Anfang machte ein Ideenwettbewerb im Jahr 1992, dem ein Architektenwettbewerb 1998 folgte. Der Altbürgermeister ließ auch die Tiefpunkte der vierjährigen Planungs- und Bauzeit nicht unerwähnt: den Baustopp beispielsweise, der der Gemeinde den „Stallmeister-Weiher“ und im Winter eine Eislauffläche bescherte. Zwei Insolvenzen von Firmen und Gewährleistungsprozesse gab es, von denen manche bis heute noch nicht abgeschlossen sind.

„20 Jahre hat das Gebäude gute Dienste geleistet. Jetzt müssen wir renovieren und erweitern“, sagte Josef Niedermair. Die Gemeinde ist mächtig gewachsen, das Rathaus tut es nun auch. „Wir sind schon mitten in der Bauphase“, berichtete der Rathauschef vom Presslufthammer, der schon mal im Meeting donnert. Die Feier verlief indes ungestört und in kleinem Rahmen: mit Brotzeit und Geburtstagstorte.

Eva Oestereich