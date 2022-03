Das Hallbergmooser Repair Café von Dieter Niggl: Neues Leben für vermeintlichen Elektroschrott

Von: Manuel Eser

Ausgediente Elektrogeräte soweit das Auge reicht. Das müsste nicht sein. Im Repair Café von Dieter Niggl etwa werden 75 Prozent aller Geräte, die dort defekt abgegeben werden, wieder zum Laufen gebracht. © Julian Stratenschulte/dpa

Dieter Niggl (70) haucht in seinem Repair Café in Hallbergmoos vermeintlichem Elektroschrott wieder Leben ein. Wir haben mit dem Tüftler gesprochen.

Freising – Die Müllberge, die durch Elektroschrott entstehen, sind inzwischen dreimal so hoch als noch vor 25 Jahren. 1600 Tonnen an Klein- und Großgeräten sind im Landkreis Freising 2020 angefallen. Reparieren statt wegwerfen ist das Credo von Dieter Niggl, der in Hallbergmoos ein Repair-Café ins Leben gerufen hat. 75 Prozent aller Geräte, die dort defekt abgegeben werden, bringen der 70-Jährige und seine ehrenamtlichen Kräfte wieder zum Laufen. Im Interview mit dem Freisinger Tagblatt berichtet er, welche Geräte repariert werden, wo die großen Herausforderungen liegen, und wie emotional Menschen reagieren können, deren Staubsauger am Ende wieder funktioniert.

Freisinger Tagblatt: Herr Niggl, was ist Ihr Antrieb, sich für das Repair Café zu engagieren?

Dieter Niggl: Ich bin ein 51er Jahrgang und damit aufgewachsen, dass meine Eltern alles selbst reparieren. Deshalb regt es mich auch furchtbar auf, wenn sich Menschen gefühlt jeden Monat ein neues Handy zulegen – auch wenn das alte eigentlich noch pfenniggut ist.

Mit welchen Geräten bekommen Sie es zu tun?

Das reicht von der elektrischen Lego-Eisenbahn über Dampfbügelstationen bis zu Stühlen. CD-Player, Drucker und Kaffeemaschinen bekommen wir en masse. Auch eine Handy-Kamera haben wir schon ausgetauscht. Das Gute ist: Die Reparatur-Möglichkeiten sind im Internet gut beschrieben. Dort finden sich oft auch Schaltpläne. So lassen sich Geräte peu à peu wieder instand setzen. Man muss sich nur trauen.

Dieter Niggl regt es furchtbar auf, wenn „pfenniggute“ Sachen auf dem Müll landen. © privat

Wer sind die Menschen, die ihre defekten Geräte bringen?

Das sind eher ältere Menschen als jüngere und in etwa gleich viel Männer und Frauen. Dabei ist unser Grundsatz, dass die Besitzer der Geräte während der Reparatur bei uns bleiben und, wenn es ihnen möglich ist, uns über die Schultern schauen. Wir bieten nämlich Hilfe zur Selbsthilfe.

Auch Kinder sollen Reparieren lernen

Wäre es nicht wichtig, auch Kindern Ihr Know-how zu vermitteln?

Auf alle Fälle. Wir wollen natürlich auch den Kindern an das Reparieren von Geräten heranführen. Unsere Idee ist es, ein Repair Café für Kids ins Leben zu rufen und damit auch an die Schulen zu gehen. Viele Kinder haben noch nie einen Schraubenzieher, geschweige denn einen Lötkolben in der Hand gehalten. Wir wollen Berührungsängste zu Werkzeug abbauen und den Kindern zugleich erklären, wie Geräte funktionieren. Reparieren ist kein Hexenwerk. Es braucht nur etwas logisches Denken.

Wie viele Helfer haben Sie in der Reparaturwerkstatt?

So im Durchschnitt sind wir zwischen sechs und acht Aktive, die handwerklich alle recht geschickt sind. Der Rest, drei bis vier Personen, kümmern sich um Ablauf und Organisation. Dank mir sind auch die Rentner vertreten, die meisten, die sich ehrenamtlich im Repair Café engagieren, stehen aber voll im Leben – zum Beispiel unser 3. Landrat Robert Wäger.

Beinahe Tränen der Rührung - wegen eines Staubsaugers

Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dem Repair Café?

Jede Reparatur hat ihren eigenen Charme. Allein das macht Spaß, und wenn man dann noch laufend Lob erhält, ist das freilich auch sehr schön. Ich erinnere mich sehr gerne an eine Frau, die ihren Jahrzehnte alten Staubsauger vorbeigebracht hat, den der Ehemann schon wegwerfen wollte. Als wir ihn tatsächlich wieder reparieren konnten, hatte sie vor Freude beinahe Tränen in den Augen. Lustig war es auch mit einem Buben, der gemeinsam mit der Mama einen Spielzeugdrachen gebracht hat, an dem ein Flügel abgebrochen war. Nach der Reparatur hat der Bub gemeint: Wenn wieder was ist, kommt er wieder zum „Flügelrichter“.

Was ist die große Herausforderung bei Reparaturarbeiten?

Ein Problem ist, dass Produkte eben heutzutage einprogrammierte Fehler haben oder das Unternehmen sie so konzipieren, dass sie möglichst schwer zu reparieren sind. Da werden dann zum Beispiel Schrauben verwendet, die einen völlig untypischen Kopf besitzen, oder ein Gehäuse angebracht, die nicht zu öffnen sind. Aber bisher haben wir eigentlich immer noch alles aufgekriegt (lacht). Und wir freuen uns natürlich immer, wenn am Ende keine Schraube mehr übrig bleibt.

