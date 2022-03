250 000 Euro als „Startschuss“: Hallbergmoos nimmt Geld für den S-Bahnhof in die Hand

Teilen

Die Unterführung ist bis dato die direkteste Verbindung zwischen den Bahnsteigen am Hallbergmooser S-Bahnhof. Für Fußgänger ist dieser Weg durchaus machbar, Menschen mit Handicap allerdings haben ein Problem. © Oestereich

Um den Bahnhof barrierefrei zu gestalten, investiert Hallbergmoos gut 250 000 Euro. Unumstritten war das im Gemeinderat nicht - wegen der unsicheren Förderung.

Hallbergmoos - Bürgermeister Josef Niedermair zeigte sich erfreut darüber, dass man nach über 15 Jahren eine Planungsvereinbarung mit der Bahn abschließen kann und in den Dauerbrenner „wieder Schwung reinkommt“. Demnach gilt es jetzt, die verschiedenen in Frage kommenden Varianten auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen und eine entsprechende Kostenanalyse zu erstellen. In Betracht kommen zwei Aufzüge, angebaut an die bestehende Unterführung (Variante 1), zwei Rampen entlang des Bahnsteigs (Variante 2) und zwei Rampen an der bestehenden Brücke (Variante 3).

„Es gibt nur die Möglichkeit das hier zu unterstützen“, warb Niedermair um Zustimmung. Auch wenn es schon um die fünf Millionen kosten könne, „wenn wir das dann bauen“, so der Rathauschef. Aber vielleicht gebe es ja Zuschüsse von der Regierung, wie er in Aussicht stellte.

SPD-Rätin gibt Bürgermeister Recht: „Wir brauchen einen Fuß in der Tür“

Unterstützung kam etwa von Christiane Oldenburg-Balden (SPD), Helmut Ecker (Einigkeit) oder Tanja Knieler (CSU). „Wir brauchen einen Fuß in der Tür und deshalb bin ich für die Planungsvereinbarung“, sagte Oldenburg-Balden. Ecker erklärte: „Ich schließe mich an. Wir sollten nicht rumdiskutieren und die Planungsvereinbarung machen.“ Knieler betonte: „Wir sind uns doch einig, dass wir diesen Bahnhof nach so langer Zeit endlich barrierefrei bekommen wollen. Dann machen wir das jetzt.“

Thomas Henning (FW) sah das etwas anders. „Auch wenn ich mir jetzt den Mund verbrenne: Das heißt doch, dass wir das Geld ausgeben und noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht“, gab er zu bedenken. Und er spekulierte: „Die Bahn schüttelt sich ab und die Kosten bleiben bei der Gemeinde.“

Henning befürchtet, dass die Maßnahme bis zu zehn Millionen Euro kosten könnte

Damit nicht genug: Henning schätzt, dass es am Ende nicht bei fünf Millionen Euro bleiben, sondern die Maßnahme „wahrscheinlich acht, neun oder zehn Millionen“ kosten könne. Niedermair hielt dem entgegen: „Du redest von etwas, was wir noch gar nicht beschlossen haben. Wir stimmen nicht über fünf Millionen, sondern über 250 000 Euro ab.“ Für Behinderte sei die jetzige Situation ein Witz. Die hätten es eh schon schwer genug im Leben. Die Frage, die sich stelle, sei: „Wollen wir etwas für die Gleichbehandlung tun oder nicht?“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Stefan Kronner (SPD) sagte zu Hennings Zweifeln: „Thomas, Du hast mit einem Recht: Nämlich, dass Du Dir damit keine Freunde machst. Wir haben nur diese eine Möglichkeit, wir müssen in den sauren Apfel beißen.“ Die Entscheidung, die nötigen Schritte für besagte Planungsvereinbarung in die Wege zu leiten, fiel einstimmig. Bis der Umbau vonstatten gehen kann, dauert es allerdings Jahre. Allein für das jetzt beschlossene Verfahren müsse man laut Niedermair mit „zwei bis zweieinhalb Jahren rechnen“.

Lesen Sie auch Brandschutzmängel: Huberwirt in Eching fällt als Flüchtlingsunterkunft aus Der Huberwirt war als Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer vorgesehen. Doch daraus wird nichts werden. Jetzt wird die nächste Alternative geprüft. Brandschutzmängel: Huberwirt in Eching fällt als Flüchtlingsunterkunft aus Aldi: Roboter backt Kult-Speise – hier wird der „Pizzabot“ bereits eingesetzt Mit dem „Pizzabot“ testet Aldi aktuell eine Neuheit. Kunden können dank des Roboters in kurzer Zeit eine frische Pizza erhalten. Wo es den Automaten gibt und was er kann: Aldi: Roboter backt Kult-Speise – hier wird der „Pizzabot“ bereits eingesetzt

Alexander Fischer