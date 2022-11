Hallbergmooser Spielplatzsatzung: „Überraschungsmail“ erzürnt den Rathauschef

Teilen

Während die Bayerische Bauordnung neuerdings vorschreibt, dass jeder, der mehr als drei Wohneinheiten baut, einen Spielplatz auf dem Grundstück errichten muss, favorisiert die Gemeinde Hallbergmoos größere, zentrale Spielplätze. © Thomas Plettenberg

Einen reichlich erbosten Rathauschef erlebte man in der jüngsten Hallbergmooser Bauausschuss-Sitzung. Das Thema: die Spielplatz-Satzung.

Hallbergmoos - Die Kommune will zur Entlastung von Bauherrn unter anderem regeln, unter welchen Voraussetzungen sich Eigentümer von der Spielplatzpflicht „freikaufen“ können. Die Bayerische Bauordnung schreibt neuerdings vor, dass jeder, der mehr als drei Wohneinheiten baut, einen Spielplatz auf dem Grundstück errichten muss. Die Gemeinde favorisiert indes größere, zentrale Spielplätze.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eigentlich war das Thema „durch“. Man musste nur noch die Ablösewerte festlegen. Man hatte, wie Bürgermeister Josef Niedermair sagte, schon mehrfach darüber beraten und Details in der Klausurtagung abschließend besprochen. „Heute früh bekomme ich dann eine Mail mit Änderungswünschen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und ist unkollegial“, brachte er seinen Groll gegenüber Gemeinderätin Sabina Brosch (Grüne) zum Ausdruck.

Grünen-Rätin Brosch fehlte in der Sitzung

Was genau sie in ihrer Mail vorgetragen hatte, blieb vage. Brosch selbst fehlte in der Sitzung. Ihre Vertreterin im Ausschuss, Alexandra Gebhard, konnte nur bedingt zur Aufklärung beitragen: Um, wie sie sagte, ein „Klein-Klein“ an Spielplätzen zu vermeiden, sollte „alles im Umkreis von 500 Metern Radius“ zu einer Ablösezahlung verpflichtet werden. „Das ist ein Schmarrn“, so Niedermair. Auch das Landratsamt rate von einer „Muss“-Vorschrift, die nur zwei Kommunen Bayerns überhaupt praktizieren, dringend ab. „Wenn wir’s zu einem Muss und womöglich noch teuer machen, zocken wir die Leute doch ab. Es muss aber bau- und kostenverträglich sein“, machte der Gemeindechef seine Haltung deutlich. Auch das Ratsgremium setzt nach ausführlicher Diskussion auf Freiwilligkeit (eine Gegenstimme). „Es soll ein Angebot an Eigentümer sein“, so Stefan Kronner (SPD). „Wir müssen preislich einen Anreiz schaffen, dass jeder gerne in einen größeren Spielplatz investiert“, sagte Heinrich Lemer (FW).

Nachdem Niedermair in einer Beispielrechnung die finanziellen Effekte für Eigentümer aufgezeigt hatte, verständigte man sich auf folgende Regelung: Der anteilige Wert des Baugrundstücks des zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Bodenrichtwertes wird mit zehn Prozent festgelegt. Für 15 Prozent fand sich knapp keine Mehrheit (5:6).

1,50 Quadratmeter Spielplatzfläche für 25 Quadratmeter Wohnfläche

Einstimmigkeit herrschte indes bei der Festlegung, dass je 1,50 m² Spielplatzfläche eine Wohnfläche von 25 Quadratmetern zugrunde gelegt wird. Dies hatte der fachkundige Rat Stefan Rentz (CSU) empfohlen. Die Spielplatzsatzung gilt für künftige Bebauungsplangebiete. Ob die Regelungen auch für rechtskräftig abgeschlossene Plangebiete angewandt werden kann, wird im Rathaus noch (juristisch) geprüft.

ev