Dem Regen getrotzt: Mehr als 1000 wetterfeste Gäste feiern Auftakt der Hallberger Wiesn

Gegen 18 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung - unter dem Kommando von Festreferent und 3. Bürgermeister Sepp Fischer. © Oestereich

Die Hallbergmooser sind wetterfest: Das bewiesen sie zum regnerischen Auftakt des Volksfests am Mittwochabend.

Hallbergmoos - Was das Wetter betrifft, hätten sich die Hallbergmooser ihren Volksfest-Start am Mittwoch schon anders vorgestellt. Aber so nahm die Festwirtsfamilie Tremmel den Zug der Vereine, der sich gegen 18 Uhr am Rathausplatz – mit gut 1000 Teilnehmenden kein bisserl kürzer als sonst und musikalisch begleitet von den Neuen Münchsdorfern, den Goldacher Buam sowie dem Musikverein Zolling – in Bewegung gesetzt hatte, halt bei Regen in Empfang. Zuvor waren die Festivitäten mit dem Standkonzert der Goldacher Buam gestartet worden.

Die Goldacher Buam gaben zum Auftakt ein Standkonzert vor dem Rathaus. © Oestereich

Am Donnerstagabend ist das Wiesn-Volk nicht so sehr aufs Wetter angewiesen. Dolce Vita spielt ab 19 Uhr auf – natürlich im Festzelt. Das weitere Programm und alle Informationen zum neuen Sicherheitskonzept auf der Hallberger Wiesn lesen Sie hier. ba

