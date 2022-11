Der Hallbergmooser Christkindlmarkt „ist wahnsinnig gut angekommen“

Volles Haus beim Kasperl: Begeistert verfolgte der Nachwuchs dessen Abenteuer auf der Bühne. © Oestereich

Der Hallbergmooser Christkindlmarkt wurde regelrecht gestürmt. Sollte er vielleicht künftig länger dauern?

Hallbergmoos - Wenn es nach Bürgermeister Josef Niedermair ginge, dürfte der Christkindlmarkt in Hallbergmoos tatsächlich ruhig länger dauern. Ähnlich sehen es wahrscheinlich auch die Besucher, die am ersten Adventswochenende in großer Zahl auf den Rathausplatz drängten.

Zwei Jahre hatte man aussetzten müssen, nun konnte die Werbegemeinschaft „Hallbergmoos in Aktion“ zusammen mit 30 Vereinen, Händlern und Gastronomen endlich wieder Glanz und Leben in die gute Stube der Gemeinde bringen. Krippen, Kränze, Keramik oder Kerzen, Christbaumschmuck, Mode und Überraschungstüten – die Anbieter hatten die frisch gezimmerten Hütten der Gemeinde hübsch dekoriert und mit einer bunten Fülle an Waren bestückt. Narrhalla, Goldacher Madl, Förderverein der Kirche, politische Gruppierungen – sie alle schenkten fleißig aus, servierten Plätzchen, Feuerzangenbowle (CSU) oder grünen Moosgeist-Glühwein (FW).

Alle strömten auf den Christkindlmarkt: Entsprechend voll war der Hallbergmooser Rathausplatz. © Oestereich

Dicht umlagert war das Puppentheater

Währenddessen drängten sich die Besucher um die Glühwein- und Schmankerlbuden, wo Getränke Bratwurst, Steaks, Waffeln oder Langos reißenden Absatz fanden – so sehr, dass der Nachschub mitunter ausging. Schön zu sehen war, dass in der digitalen Welt „Analoges“ seinen Platz hat: Dicht umlagert und nicht zu überhören war das Puppentheater, wo die Kinder Kasperl und Co. anfeuerten. Mit Respekt begegneten die Kleinsten dem Nikolaus, der Schoko-Nikoläuse verteilte.

Viel Applaus gab’s für die kleinen Musiker vom „Kuhlen Klang“, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Bühne standen. Alte Hasen sind dagegen Oliver Schott und sein Golden Gospel Choir aus Nürnberg: Sie gastierten zum 24. Mal in Hallbergmoos.

Bei der HIA ist man mit dem Verlauf der zweitägigen Veranstaltung mehr als zufrieden: „Es ist wahnsinnig gut angekommen. Wir gehen von einem Besucherrekord aus“, so Vorsitzender Wolfgang Eberhart. Das neu arrangierte Eingangstor wird im Advent stehen bleiben. Aussichten auf eine Ausdehnung auf zwei Wochenenden konnte Eberhart aber nicht machen: „Das ist zu viel für den ehrenamtlichen Bereich. Ein, zwei Hütten noch eine Zeitlang stehen zu lassen, darüber könnte man vielleicht reden.“ Wermutstropfen am Rande: Langfinger haben zwei Feuerlöscher vom Gelände mitgehen lassen.

Eva Oestereich

