Wenn’s läuft, dann läuft’s: Hallbergmooser Ringer feiern den ersten Saisonsieg

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Wuchs gegen Tamirlan Bicekuev über sich hinaus: Siegfried-Eigengewächs Manuel Striedl (in Rot). © Heinzinger

Große Erleichterung bei den Ringern des SV Siegfried Hallbergmoos: Am vierten Kampftag in der 2. Bundesliga Süd klappte es endlich mit dem ersten Sieg.

Hallbergmoos - Der Erfolg fiel zu Hause in der Hallberghalle mit 19:8 gegen die RKG Reilingen-Hockenheim sogar überaus deutlich aus. Vorsitzender Michael Prill: „Bei uns war der Druck intern riesig. Gott sei Dank hat es mit dem Sieg geklappt.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Dabei begann der Kampf alles andere als optimal: Die Gäste hatten den Greco-Spezialisten Akabi Osiashvili bis 57 Kilo Freistil aufgeboten, und SVS-Ringer Abdullah Hasani kam mit ihm überhaupt nicht zurecht. Viel zu selten versuchte er Beinangriffe und wurde vom Gegner immer wieder ausgehoben. Mit 6:24 musste sich Hasani nach vier Minuten geschlagen geben. Taktisches Ringen vom Feinsten zeigte Schwergewichtler Florian Lederer, der gegen den internationalen Spitzenmann Stepan David anschließend nur einen Teampunkt abgab.

Zwei Eigengewächse sorgten für die Höhepunkte des Abends

Die herausragendsten Vorstellungen präsentierten an diesem Kampfabend allerdings zwei Eigengewächse. Manuel Striedl (71 Kilo Greco) wuchs gegen Tamirlan Bicekuev praktisch über sich hinaus. Dank spektakulären Aushebern führte er zur Pause mit 6:0 und machte im Anschluss ebenso beeindruckend weiter. Mit einem sehenswerten Wurf brachte er den Kontrahenten in die gefährliche Lage und schulterte ihn nach 4:43 Minuten. Riesenjubel bei Manuel Striedl. Und auch die Zuschauer in der mäßig besuchten Hallberghalle feierten.

Bis 80 Kilo Freistil traf Er-gün Aydin auf den keines-wegs schwachen Thilo Di-cker. Der Hallbergmooser aber brachte einen Beinan-griff nach dem anderen ins Ziel und gab immer Vollgas. Punkt um Punkt landete auf Aydins Konto – und nach 4:50 Minuten endete der Kampf mit 16:0 durch Technische Überlegenheit für den SVS-Athleten. Seinen ersten Sai-sonsieg feierte zudem Michael Prill, der sich gegen Ludwig Weiß als aktiverer Mann auf der Matte präsentierte und dank der letzten Passivitätswertung gewann.

Jetzt sollte genug Selbstvertrauen für die nächsten Wochen da sein

An diesem Abend lief es einfach für die Hallbergmooser, das bewies auch die letzte Begegnung: Vladislavs Jakubovics traf auf Alexander Zentgraf. Dieser siegte in dieser Saison bereits gegen Andrej Kurochin (Rimbach), gegen den sich der Hallbergmooser vor einer Woche mit 0:16 geschlagen geben musste. Diesmal zeigte Jakubovics aber eine Meisterleistung und konnte sich dank der letzten Wertung mit 1:1 als Sieger feiern lassen. Prill: „Heute lief es in fast allen Kämpfen. Wir geben immer unser Bestes, hoffentlich können wir nach dem Sieg mit neuem Selbstvertrauen in die nächsten Wochen gehen.“

Die Kämpfe

57 Kilo Freistil: Abdullah Hasani – Akabi Osiashvili 0:4, 130 Kilo Greco: Florian Lederer – Stepan David 0:1, 61 Kilo Greco: Ardit Fazljija – Tobias Büchler 4:0, 98 Kilo Freistil: Ahmet Bilici – Joshua Morodion 3:0, 66 Kilo Freistil: Andrei Dukov – Igor Chichioi 0:3, 86 Kilo Greco: Michael Prill – Ludwig Weiß 1:0, 71 Kilo Greco: Manuel Striedl – Tamirlan Bicekuev 4:0, 80 Kilo Freistil: Ergün Aydin – Thilo Dicker 4:0, 75 Kilo Freistil: George Bucur – Alan Golmohammadi 2:0, 75 Kilo Greco: Vladislavs Jakubovics – Alexander Zentgraf 1:0.