„Dialog ist uns wichtig“: Hallbergmoos und Landkreis informieren über die Sanierung der FS12

160 von 1600 eingeladenen Anwohnern waren zur Info-Veranstaltung über die Sanierung der Hauptstraße gekommen. © Oestereich

Wie genau läuft die Sanierung der Hauptstraße in Goldach ab? Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt eines Infoabends im Gemeindesaal Hallbergmoos.

Hallbergmoos - Mitte März soll es losgehen: Der Landkreis saniert die Fahrbahn der Hauptstraße (Kreisstraße FS12) in Goldach. Zeitgleich erneuert die Gemeinde die Geh- und Radwege entlang der Ortsdurchfahrt. Wie die Bauarbeiten ablaufen werden und mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist, darüber informierten nun Vertreter von Landratsamt und Kommune. 1600 Anwohner waren zu dem Infoabend im Gemeindesaal eingeladen, 160 sind gekommen.

Die Straßenbreite von 6,50 Metern bleibt gleich

„Wir wollen mit Ihnen reden und aufzeigen, was auf Sie zukommt. Das ist für mich Chefsache“, schickte Bürgermeister Josef Niedermair voraus. „Es wird Einschränkungen geben. Aber wir tun etwas Gutes fürs Allgemeinwohl und wollen niemanden drangsalieren. Die Straße wird für die nächsten hundert Jahre hergerichtet. Da dürfen wir nichts verpassen“, warb der Bürgermeister um Verständnis. Auch Andreas Kämper, Leiter des Tiefbaus im Landratsamt, unterstrich: „Der Dialog ist uns wichtig.“

Was ist geplant? Von Mitte März bis Dezember saniert der Kreis die Fahrbahn zwischen der Neuwirt-Kreuzung (FS11/12) und der Landkreisgrenze. Ziel sei es, so Karsten Weiß (verantwortlicher Ingenieur der Firma BBI), die Verkehrsqualität, Sicherheit und Entwässerung zu verbessern. An der Straßenbreite (6,50 Meter) wird sich nichts ändern. Die bestehenden Busbuchten (Schönstraße, Erlenweg, Lindenweg) werden aufgelöst. An der Einmündung des Birkenweg entsteht eine neue Linksabbiegespur. Weil zwei Ampeln relativ nah beieinanderstehen, wird man die Lichtzeichenanlage an der Schönstraße in Richtung Bushaltestelle und Nachbarschaftshilfe verlegen.

Auf der Baustelle gearbeitet werden soll von 6 bis 22 Uhr

Die Maßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt. Begonnen wird Mitte März mit dem Bau eines Kreisverkehrs (inklusive drei Fußgängerinseln) an der Neuwirt-Kreuzung (Freisinger Straße) und der Fahrbahnsanierung im angrenzenden Bereich bis zum Goldachmarkt. Von Juni bis August ist dann der Abschnitt zwischen Goldachmarkt und Feuerwache dran. Bis Oktober folgt das Teilstück bis zum Erlenweg und schließlich bis Dezember das letzte Teilstück bis zur Landkreisgrenze. So der aktuelle Zeitplan. Die Bauaufträge sind allerdings noch nicht vergeben, das Ausschreibungsverfahren läuft noch. Auf der Baustelle gearbeitet werden soll von 6 bis 22 Uhr.

Der Durchgangsverkehr wird großräumig über die B 301, die Nordumfahrung, Schwaig, Oberding und Notzing nach Erding umgeleitet. Die Beschilderung wird, so die Vertreter des Landratsamts, rechtzeitig aufgestellt. Die geänderten Busfahrpläne und Anwohnerumfahrungen werden noch separat veröffentlicht. Während der Bauzeit, dies unterstrich der Planer, werden die jeweiligen Abschnitte „begehbar“ bleiben. Die Hausmüll-Tonnen der Anwohner bringt die Baufirma an Abholstellen. Um die Staubentwicklung einzudämmen, wird man die Baustelle bei Bedarf wässern.

Im Zuge der Baumaßnahme erneuert und verbreitet die Kommune auf eigene Kosten die schmalen Bürgersteige durchgängig auf zwei Meter Breite. „Die Hauptstraße wurde bereits vermessen. Dabei hat sich herausgestellt, dass mitunter Zäune auf Gemeindegrund stehen. Das wird im Zuge der Gehwegarbeiten korrigiert werden“, erläuterte Rathauschef Niedermair die Situation.

Niedermair bietet persönliche Gespräche mit Zaun-Eigentümern an

Der Bürgermeister bot an, mit jedem Eigentümer, bei dem ein Zaun versetzt werden muss, persönlich zu sprechen. Ziel sei es, möglichst einvernehmliche Lösungen zu finden.

Eva Oestereich

