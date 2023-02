„Die Arbeit hält mich jung“: Horst Schmidt (90) aus Hallbergmoos werkelt weiter

Auftragsarbeit für die Kirche: Auch mit 90 Jahren steht Horst Schmidt noch in seinen Ateliers, bastelt aktuell an einer Madonna-Figur. Foto: Oestereich © Oestereich

Ein ehemaliges Forsthaus in den Isarauen ist das Zuhause von Horst Schmidt. Es ist die Oase eines Kreativen, der auch mit 90 Jahren nicht rastet.

Hallbergmoos – Wohnlichkeit, Kreativität, handwerkliche Perfektion und viel Liebe zum Detail sind unter den Händen des Bildhauers und Künstlers eine einmalige Symbiose eingegangen. 1972 kamen Horst Schmidt und seine Frau Hildegund, die seit 60 Jahren an seiner Seite ist, mit nicht mehr als einem Koffer nach Hallbergmoos. Sie hatten das Haus erworben, kurz darauf legte es ein Brand – vermutlich verursacht durch den damaligen Bewohner – in Schutt und Asche. Ein Schock für das Paar, das sich aber nicht entmutigen ließ. In jahrzehntelange Arbeit machten sie daraus ein Kleinod. Jedes Bild, jede Kommode, jedes Relief erzählt eine Geschichte.

Besondere Aufgaben

Horst Schmidts Lebensgeschichte beginnt am 6. Februar 1933 in Frankfurt/Main. Seine Jugend und Schulzeit verbrachte er in Franken. Nach dem Abschluss der Oberrealschule in Würzburg führten ihn die Kriegswirren zum Großvater in die Rhön: Der Opa war Landwirt, Maler, Schnitzer, Bildhauer und gab dem Enkel das handwerkliche und künstlerische Rüstzeug fürs Leben, das auf der Bildhauerschule in Bischofsheim noch den professionellen Schliff erhielt.

Als Jüngster im Team von Bildhauern und Restauratoren, die mit der Wiederherstellung von Residenz und Cuvilliés-Theater beauftragt waren, kam Schmidt 1956 nach München. Eine Aufgabe mit höchsten Ansprüchen, bei der er „unerhört viel gelernt hat“. So viel, dass er sich 1974 selbständig machen konnte, um als freischaffender Bildhauer und Restaurator zu arbeiten.

Von der Bildhauerei

Figurale, christliche Kunst hauptsächlich, aus Holz, Bronze und Stein. Immer gegenständlich, nie abstrakt. Gute Bildhauerei ist, so Schmidts Selbstverständnis, eine Symbiose aus Handwerk, Gegenständlichkeit und Formensprache: „Es gibt für mich nicht modern, sondern nur gute oder schlechte Form.“ Was er damit meint, verrät ein Blick in seine Ateliers: Dort ist er immer noch täglich anzutreffen. Derzeit entsteht gerade unter seinen kreativen Händen eine Madonna. Eine Auftragsarbeit für eine Kirche, für die er sich heute etwas mehr Zeit nimmt als vielleicht früher. Auf Schränken, Regalen und Gestellen stehen Figuren, die er renoviert oder neu entstehen lässt. „Die Arbeit hält mich jung“, so Schmidt.

Die Lektüre der Tageszeitung, Ausflüge zu Kirchen, Klöstern und Kulturstätten liebt das Ehepaar. Dackel Felix hält beide auf Trapp und natürlich die Gartenarbeit in dem stattlichen Anwesen.

Der Geburtstag

An seinem Geburtstag sitzt Schmidt bei Kaffee und Kuchen im wunderschön getäfelten und mit Kunst bestückten großen Zimmer im ersten Stock. Hermann Kopp vom SV Siegfried spielt für das besondere Mitglied mit dem Akkordeon auf, Schmidt summt mit, als Kopp „Jeder Tag ist ein Geschenk“ singt. „Ja“, sagt er, „ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich gesund bin.“ Helmut Ecker, Vize-Bürgermeister und Ehrenkommandant der FFW Goldach, erinnert sich im Gespräch, dass Schmidt auch das „Taferl“ für die Floriansjünger gemacht hat. So wie auch das des Gartenbauvereins, für den Ehrenvorsitzender Günter Frombeck gratulierte. Eva Oesterreich