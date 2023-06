Lesung in der Hallbergmooser Bücherei: Lisa Graf lüftet das Geheimnis der „Kisterlallee“

Herzlich willkommen! Bücherei-Leiterin Petra Niedermair (Mitte) stellte die Autorin dem Publikum in der bestens gefüllten Bibliothek vor. © Oestereich

Bestseller-Autorin Lisa Graf gastierte nun mit dem zweiten Teil ihrer Dallmayr-Trilogie in Hallbergmoos. Dabei geht es um den „Glanz einer neuen Ära“.

Hallbergmoos - Vom Tante-Emma-Laden zum Feinkost-Tempel: Das Delikatessen-Geschäft Dallmayr an der Münchner Dienerstraße ist Menschen auf der ganzen Welt ein Begriff. Der Name ist längst Synonym für besten Kaffee und andere Spezialitäten. Dass hinter dem Erfolg eine starke Frau steht, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Therese Randlkofer, „eine Frau mit Visionen“, inspirierte Schriftstellerin Lisa Graf zu ihrem historischen Roman.

Im November erscheint der dritte und letzte Band. Teil zwei der Saga mit dem Titel „Der Glanz einer neuen Ära“ stellte sie nun bei einer Lesung im Rahmen des Kultursommers in der Bücherei Hallbergmoos vor.

Wie Graf nicht nur die Spuren einer starken Frau, sondern auch ihre eigene Passion fand

Durch einen Zeitungsartikel wurde Graf auf Randlkofer aufmerksam: „Ich habe mich gefragt: Was war das für eine Frau, die sich so etwas traute. Zur damaligen Zeit war das eine Sensation.“ Graf, zuvor Lektorin und Krimiautorin, fand bei der Recherche in Archiven, Tagebüchern und Dokumenten nicht nur die Spuren der starken Frau, sondern auch ihre eigene Passion – historische Romane. Schon der erste Teil der Trilogie war ein Riesenerfolg. Mit dem zweiten Band erklomm Graf Platz eins der Spiegel-Bestseller-Liste. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten (manches ist auch Fiktion) um die gebürtige Oberpfälzerin Therese Randlkofer, die die Erfolgsstory von Dallmayr schrieb.

Teil zwei ihrer Dallmayr-Trilogie präsentierte Lisa Graf in der Hallbergmooser Gemeindebücherei. © Oestereich

Die Trilogie beginnt 1895, als Anton und Therese Radlkofer von Alois Dallmayr das Geschäft erwerben. Kurze Zeit später stirbt ihr Mann, die Witwe macht alleine weiter. Im Buch hat das Paar drei Kinder, tatsächlich waren es mehr. Um die Protagonisten wob Graf eine spannende Geschichte – gespickt mit historischen Begebenheiten, Eindrücken aus dem Leben in München, Krieg und Nationalismus, die ein Geschäft mit Spezialitäten aus aller Welt in Schwierigkeiten bringt.

Nicht weit entfernt von Hallbergmoos: Die Familie Randlkofer lebte auf dem Goldachhof

Dass die Familie Randlkofer gar nicht weit entfernt von Hallbergmoos, auf dem Goldachhof in Ismaning, lebte, ist ein schönes Stück Lokalkolorit, den Lisa Graf den etwa 25 Besuchern erzählte. Und wer dort einmal vorbeikommt, wird die „Kisterlallee“ – die Zufahrt zum Goldachhof in der Mayerbacherstraße – bestimmt mit ganz anderen Augen betrachten: Therese Randlkofer hat, wie Graf berichtet, seinerzeit die Kisterl, die Verpackung von Tee, Kaffee oder Spezialitäten, nicht einfach weggeworfen, sondern sie gesammelt und wiederverwertet. Aus dem Erlös hat sie die Ahornbäume für die Allee gekauft.

Eva Oestereich