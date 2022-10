Die Spielplatz-Frage in Hallbergmoos ist noch nicht geklärt

Teilen

Tolle Spielgeräte und zentral gelegen, oder lieber klein, beschaulich und in der Nähe der jeweiligen Wohngebiete: die große Spielplatzfrage, auf die die Gemeinde Hallbergmoos noch keine finale Antwort hat. © Oliver Bodmer

Kleinklein oder lieber großzügig und zentral? Diese Frage stellte sich, als der Gemeinderat Hallbergmoos über die Spielplatzsatzung diskutierte. Das Gremium hat die Entscheidung zunächst vertagt.

Hallbergmoos - Will man lieber lauter kleine dezentrale Spielplätze, die überwiegend von der umliegenden Nachbarschaft genutzt werden und nicht weit vom Wohnort entfernt sind? Oder nimmt man stattdessen ein Stück Weg in Kauf und hat dann womöglich ein besseres Angebot, sprich mehr und bessere Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs? Mit dieser Problematik setzte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auseinander. „25 Bauanträge, 25 Spielplätze“, mutmaßte Bürgermeister Josef Niedermair im Hinblick auf eine Regelung in der Bayerischen Bauordnung, wonach bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen ist. Einer Neuregelung zufolge müssen die Spielplätze aber nicht de facto hergestellt werden, sondern man kann sie – ähnlich wie bei Stellplatzsatzungen der Gemeinden üblich – ablösen. Einen von der Kommune festgelegten Geldbetrag dafür zu entrichten geht demzufolge auch. Hierzu ist allerdings der Erlass einer entsprechenden Satzung vonnöten. Die Einnahmen aus der Ablöse sind zweckgebunden. Das Geld muss also für die Errichtung und die Ausstattung von Spielplätzen verwendet werden. „Das ist der Hintergedanke,“ sagte Niedermair im Hinblick auf die Erstellung einer Spielplatzsatzung.

Sabina Brosch (Grüne) sprach sich für eine Ablöse „ab einem bestimmten Radius“ aus. Und sie machte deutlich, dass sie das Thema „gerne in die Klausur mitgenommen hätte“ – um es noch einmal fundiert durchzugehen, wie sie sagte. Niedermair erklärte, er habe nichts dagegen, in der Klausur darüber zu reden. Aber er hätte gerne vorher die Richtung geklärt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Tanja Knieler (CSU) machte unterdessen einen Vorschlag zum Beschluss. Man könne die Spielplatzsatzung ja „grundsätzlich erlassen“ und „die Details später klären“. Der daraufhin mit einer Gegenstimme gefasste Beschluss lautet wie folgt: „Der Gemeinderat beschließt grundsätzlich eine Spielplatzsatzung zu erlassen. Die genaue Ausarbeitung erfolgt im Bau- und Planungsausschuss.“ Besagte Klausur hat zwischenzeitlich stattgefunden. Auch da wird man noch die eine oder andere Erkenntnis dazu gewonnen haben. Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, ist damit zu rechnen, dass es in Hallbergmoos demnächst eine Spielplatzsatzung mit entsprechenden Festsetzungen geben wird – etwa zu den Geräten, zur Lage und zur Grünordnungsplanung.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.