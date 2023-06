Gründung vor 150 Jahren: Trotzdem feiert Heimat- und Traditionsverein Hallbergmoos erst den zehnten Geburtstag

Besonderes Kunstwerk: Bürgermeister Josef Niedermair (l.) nahm die von Roswitha Prehm (M.) geschaffene Büste des Ortsgründers von Karl-Heinz Zenker entgegen. © Oestereich

Zwei Jubiläen beim Heimat- und Traditionsverein: Vor 150 Jahren wurde er als Krieger-/Veteranenverein Hallbergmoos gegründet. Seit zehn Jahren ist alles anders.

Hallbergmoos - 1873 war der Verein von 19 Kriegsveteranen des damaligen 500-Seelen-Dorfes gegründet worden – zur Erinnerung an die Gefallenen und Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse, wie es in den Geschichtsbüchern heißt. Dokumentiert ist das Gründungsfest am 23. August 1874 und die Fahnenweihe im Jahr darauf. Die Geschichtsschreibung setzt dann erst wieder am 7. Juli 1907 ein: an jenem Tag, als das erste Kriegerdenkmal geweiht wurde. 1923 wurde es um zwei Stelen erweitert.

1929 feierte der Krieger- und Veteranenverein die Weihe seiner zweiten Fahne. Nach der Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten, dem Zweitem Weltkrieg und dem von der amerikanischen Militärregierung ausgesprochenen Verbot, gründete man sich 1950 neu.

Das 90. Gründungsfest musste um zwei Jahre verschoben werden

Mit 2000 Gästen wurde 1953 das 80-jährige Bestehen gefeiert. Das 90. Gründungsfest wurde um zwei Jahre verschoben. Denn es sollte zugleich das Kriegerdenkmal an seinem neuen Platz neben dem damaligen Rathaus in der Theresienstraße eingeweiht werden: 1965 wurde es – erweitert um zwei Stelen und die Namen der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs – aufgestellt.

Im Jahr 2000, kurz nachdem der Europäische Gerichtshof höchstrichterlich Frauen zum Dienst an der Waffe zugelassen hatte, nahm der Krieger- und Soldatenverein die ersten beiden Frauen auf. Die größte Zäsur vollzog sich 2013: Personalmangel und Überalterung machten dem KSV wie vielen anderen Kriegervereinen damals zu schaffen. Vorsitzender Karl-Heinz Zenker setzte gegen erhebliche Widerstände die Neuausrichtung und Umbenennung durch und übernahm den Chefposten vom heutigen Ehrenvorsitzenden Ludwig Enghofer, der dem Verein tatkräftig und eng verbunden geblieben ist.

103 neue Mitglieder schlossen sich dem Verein seit 2013 an, darunter viele Frauen

„Auch ich war damals skeptisch. Aber du hast den Zahn der Zeit erkannt“, zollte Vereinsreferent Thomas Henning Zenker seinen Respekt. Der neue Weg der Erinnerungskultur und die Öffnung für gesellschaftliche und historische Themen funktionierten. 103 neue Mitglieder schlossen sich dem Verein seit 2013 an, ein Drittel der Mitglieder sind inzwischen Frauen. Das Durchschnittsalter der 163 Mitglieder ist mit 67 Jahren unverändert hoch. „Diese Erweiterung des Spektrums und die Hinwendung zur lokalen Geschichte: Das ist zukunftsträchtig“, dankte Landrat Helmut Petz den Ehrenamtlichen. „Heimat und Tradition beschreibt Geschichte, aber auch Gefühle. Sie der jungen Generation zu vermitteln, ist eine große und wichtige Aufgabe“, betonte Bürgermeister Josef Niedermair. „Sie bauen Brücken“, unterstrichen Kulturreferentin Andrea Holzmann und Sebastian Rieger (Vize-Kreisvorsitzender) unisono.

An der Spitze: Der Ehrenvorsitzende Ludwig Enghofer (Mitte) führte den Festzug der Vereine mit der Fahne des Vereins an. © Oestereich

Der Heimat- und Traditionsverein hat 81 historische Sammelblätter veröffentlicht, den Geschichtsweg „Spuren der Vergangenheit“ geschaffen und Gedenksteine für die Opfer der Todesmärsche und den Nazi-Widerstandskämpfer Pfarrer Pflüger gelegt. Anlässlich des Vereinsjubiläums hat der Verein von Bildhauerin Roswitha Prehm nun eine Büste des Ortsgründers, Freiherr von Hallberg, fertigen lassen. Sie wird einen Ehrenplatz im Rathaus bekommen.

Nun bricht neuerlich eine Zeitenwende an: „Die Enthüllung hier und heute ist meine letzte Amtshandlung“, so Zenker. Zum 1. September wird er, nach einem Schlaganfall gesundheitlich schwer angeschlagen, den Vorsitz abgeben. Als Beisitzer und Heimatforscher bleibt er dem Verein jedoch erhalten.

Eva Oestereich