Seit „30 Jahren plus 1“ gibt es die Hallbergmooser Nachbarschaftshilfe - inzwischen ist sie unverzichtbar

Die Geschichte eines kleinen „Unternehmens“

Die Nachbarschaftshilfe ist aus dem sozialen Netz in Hallbergmoos nicht mehr wegzudenken. Jetzt wurde Jubiläum gefeiert: „30 Jahre plus 1“.

Hallbergmoos - Als die Nachbarschaftshilfe 1992 ins Leben gerufen wurde, hatten sich die sechs Frauen, die damals eine Kleiderkammer einrichteten, nicht ausmalen können, was daraus entstehen würde: ein kleines „Unternehmen“ mit 245 Mitgliedern, 107 aktiven Ehrenamtlichen, einigen wenigen Hauptamtlichen und elf Abteilungen – vom Asylhelfer-Kreis über die Tafel bis zum Zwergerlstüberl. Allein im vergangenen Jahr leisteten sie über 12 000 Stunden. Der Wert der sozialen Arbeit: unbezahlbar.

Seit 20 Jahren führt Martina Wilkowski bei der NBH den Vorsitz und die Geschäfte – ohne großes Aufheben, aber immer mit kritischem Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen und dem erklärten Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Erst kürzlich appellierte sie an die „große Politik“, nicht mehr und mehr soziale Aufgaben auf das Ehrenamt abzuwälzen. Vor allem bei der Tafel ist diese Tendenz ablesbar: Aktuell besteht ein Aufnahmestopp. Auch die Einzelfallhilfe in sozialen Notlagen nimmt breiten Raum ein.

+ Zu schade zum Wegwerfen: Im Repair-Café bringen Tüftler kaputte Geräte wieder zum Laufen. © Oestereich

Auf die Basis, die vielen Helfer, Unterstützer und Sponsoren, kann die NBH indes vertrauen. Mit einem Tag der offenen Tür feierte man das Jubiläumsfest ganz ungezwungen im Garten und den Räumen im NBH-Haus an der Hauptstraße in Goldach. Mit Biergarten, Flohmarkt, Kinderschminken und geöffnetem Repair-Café oder Kleiderkammer. Dass man das „30 Jahre plus 1“ feierte, ist der Pandemie geschuldet.

Im Garten, in Gesellschaft von Birgit Funk (Helferkreis Asyl) waren auch ehemalige Flüchtlinge anzutreffen: Sediyek Khavari, Nazir Nazari und Yakyhy Diop – genannt „Hansi“ – unterstützen den Helferkreis, sprachlich und mit all ihren Erfahrungen. „Ich habt uns damals geholfen. Jetzt helfen wir euch“, betonen die Drei, die hier Fuß gefasst, eine Ausbildung gemacht und einen Beruf haben. „Sie sind ein gutes Beispiel für gelungene Integration“, freut sich Wilkowski.

Eva Oestereich