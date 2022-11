Drohnen bei Hallbergmoos sorgen für Aufregung

Immer wieder werden in der Umgebung des Flughafens Drohnen gesichtet. Doch in der Flugverbotszone ist das nicht erlaubt.

Zwei Vorfälle in Flugverbotszone am Flughafen

Zwei Drohnen-Vorfälle gab es jetzt in der Flugverbotszone des Flughafens – der Luftverkehr war aber nicht akut gefährdet. Aber alarmiert...

Flughafen – Gleich zweimal sorgte am Sonntag eine Drohne im Umfeld des Flughafens für Aufregung. Von einer startenden Maschine der Air Dolomiti wurde zunächst gegen 11.05 Uhr eine Drohne im Bereich Hallbergmoos in einer Flughöhe etwa 1400 Metern beobachtet. Der Drohnenpilot konnte laut Polizei nicht identifiziert werden. Zu einer Gefährdung des Luftfahrzeugs kam es nicht. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, da die Drohne in einer Flugverbotszone bewegt wurde.

Drohnenpilot wurde von der Polizei ins Gebet genommen

Auf dem Besucherhügel Nord des Flughafens München trafen dann um 16 Uhr Beamten der PI Flughafen einen Mann an, der gerade mit einer Drohne hantierte. Das Flugobjekt war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestartet worden. Der Drohnenpilot wurde von den Polizeibeamten informiert, dass er sich in einer Flugverbotszone befindet.

Wo genau sich diese Zonen befinden, kann auf einer von der Deutschen Flugsicherung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr entwickelten Karte www.dipul.de eingesehen werden.

