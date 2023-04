Ein ganz Großer verlässt die Hallbergmooser Moosbühne

Letzter Vorhang für Helle Wolter

Letzter Vorhang für Helle Wolter: Zum Abschied gab es für den Star der Hallbergmooser Moosbühne einen Oskar und die Ehrenmitgliedschaft.

Hallbergmoos – Über 50 Jahre stand Helle Wolter auf der Bühne. Nun ist der letzte Vorhang gefallen. Die Kollegen von der Moosbühne und das Publikum im ausverkauften Gemeindesaal feierten den Star des Ensembles nach dem „Moorleichen-Poker“ mit stehenden Ovationen – und einem Oskar.

16 Stücke, 96 Aufführungen und 8640 Minuten stand der 76-Jährige auf der Bühne. Ein Charakterdarsteller von großem Format: meist schlitzohrig wie in seiner Lieblingsrolle als Raubhauser Gust in „Da Rauberpfaff“ (2007), Pfarrer Unruh in „Da Zeitbescheißer“ (2018) oder Brandl Lois in „Die Bayerische Prohibition“ (2019). Was Helle Wolter als Schauspieler auf und hinter der Bühne so ausmachte, verriet Laudatorin Gabi Kopf am Ende der letzten Vorstellung. Sie hatte oft und gerne seine bessere Hälfte gemimt: „Ich hob länger dei Oide auf der Bühne g’spuit, wia i selbst verheiratet war.“

Sie erinnerte sich, dass Texte-Lernen nicht unbedingt zu Wolters Stärken und die Textgestaltung oft „erfinderisch“ war. Ein Umstand, der seine Mitspielerinnen oft vor die Frage stelle: „Bin i jetzt dro oder setzt er no oans drauf? Wolters lapidare Antwort – im Ensemble längst ein Bonmot – darauf: „Wenn i stad bin, bist du dro.“ Texthänger habe der Schauspieler geschmeidig mit einer Brise Schnupftabak oder Schnapsszene überbrückt. Und wenn alles nichts half, folgte der Füllsatz: „Woaßt, was i dir jetzt sog“. Bis dahin war die Souffleuse dann auch so weit, dass sie den Text zuflüsterte.

Helle Wolter brachte es sogar zu einem eigenen Assistenten

Hinter der Bühne hat es Wolter in über 50 Theaterjahren, die seinerzeit beim VfB begannen, zu einem eigenen Assistenten bracht: „Den Franz hat er sich erarbeitet. Der legt Helle die Kleidung, Requisiten und was gegen Durst hin“, berichtete die Laudatorin schmunzelnd. „Nun verlässt ein ganz Großer die Hallbergmooser Theaterbühne. Die Schuhe, die du hinterlässt, sind sehr sehr groß,“ verabschiedete Kopf das Urgestein unter dem tosenden Applaus des Publikums. „Nicht nur deine Theaterkollegen werden dich und deine verschmitzte Art vermissen.

Auch die Zuschauer werden traurig sein“. Einen so Großen entließ man natürlich nicht ohne gebührende Ehren: „And the Oscar goes to Helle Wolter“, dankte Kopf dem scheidenden Theaterkollegen. Christine Wimmer und Martin Schuster (Vorsitzende) verliehen dem Gründungsmitglied noch auf der Bühne die Ehrenmitgliedschaft der Laienbühne.

Eva Oestereich