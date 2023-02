„Irgendwann macht sich Frust breit“: Hallbergmooser Karl-Heinz Zenker und sein Behörden-Marathon für Ukrainer

Besondere WG: die fünf Ukrainer Mitte 2022 am Wohnzimmertisch von Gertraud und Karl-Heinz Zenker (hinten). © privat

Geduld und Bürokratie – zwei Wörter, die Karl-Heinz Zenker aus Hallbergmoos seit einem Jahr beschäftigen. Der Anlass: Er unterstützt ukrainische Flüchtlinge.

Hallbergmoos - Und nicht nur für ihn ist das ein Thema. Die Bedeutung dieser Worte sei auch den ukrainischen Flüchtlingen, um die er sich mit seiner Frau Gertraud kümmert, „schnell klar“ geworden. Um so zäher läuft der Behörden-Marathon, den er und seine Schützlinge immer noch absolvieren müssen.

Von einer „lähmenden Ohnmacht gegenüber der Bürokratie“ berichtet er dem Tagblatt bereits im Juli 2022, als er für die beiden ukrainischen Mütter mit drei Kindern (damals 20 Monate, drei und zwölf Jahre alt) die nötigen Behördengänge erledigen wollte. Bereits einen Tag nach ihrer Ankunft im März begann der Marathon: Vom Kampf um einen Registrierungstermin im Landratsamt über die Probleme bei der (teils handschriftlichen) erkennungsdienstlichen Erfassung bereits für Sechsjährige bis zum stundenlangen Warten (mit drei Kindern) für den Papierkram beim Ausländeramt. Fast täglich tauchte eine neue Hürde auf, gewisse Arbeiten mussten doppelt erledigt werden.

Wo gibt es in der Umgebung eine Wohnung zu diesen Konditionen?

Hauptproblem war nach Angaben von Karl-Heinz Zenker jedoch, eine Wohnung für eine der Mütter und ihre Tochter zu finden: Schließlich zahlt das Jobcenter für zwei Personen bis maximal 65 Quadratmeter höchstens 726 Euro einschließlich Nebenkosten, aber ohne Heizkosten. Bloß: Wo gibt es in der Umgebung eine Wohnung zu diesen Konditionen?

Weiteres schwieriges Thema: der Deutschkurs für Mama Julia. Bereits die Beschaffung des dafür nötigen Arbeitslosengeld-II-Bescheids –Bearbeitungszeit: acht Wochen – war ein Kapitel für sich. In der Ukraine war Julia als Frauenärztin tätig und würde in diesem Beruf auch gerne in Deutschland arbeiten. Um die Teilnahme am besagten Deutschkurs, eine Grundvoraussetzung als Ärztin, kämpft sie aber bis heute.

Zenker kann den Begriff „Fachkräftemangel“ nicht mehr hören

Deshalb, sagt Zenker, könne er den Begriff „Fachkräftemangel“ nicht mehr hören. Es passiere zu wenig, um diesem Problem zu begegnen. „Dabei sind gerade so viele Ukrainer im Land, die bleiben und arbeiten möchten. Der Politik muss doch klar sein, dass wir die Leute brauchen.“ Das vorläufige Fazit des Hallbergmoosers, was die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen betrifft, fällt entsprechend negativ aus: „Uns ehrenamtlichen Gastgebern wird viel Geduld abverlangt. Dazu kommen etliche Fahrten. Und immer wieder Anträge mit denselben Angaben.“ Auch wenn sich die Behördenmitarbeiter viel Mühe geben würden, seien die Bearbeitungsgänge „mehr als bürokratisch“. Bestes Beispiel sei das Jobcenter, wo laut Karl-Heinz Zenker „Papiere erst kopiert, danach eingescannt und anschließend hoffentlich in die elektronische Akte wandern“. Anderswo gebe es solche Vorgänge gar nicht mehr, weil dort das Meiste elektronisch ablaufe.

„Hinzu kommen sehr kurze Gültigkeiten von Genehmigungen, die dann wieder einen enormen Aufwand an vorzulegenden Papieren nach sich ziehen“, kritisiert er. „Irgendwann macht sich der Frust breit – verbunden mit der Frage, warum man sich das alles antut. Doch dann siegt die Einsicht, dass letztlich ja die Flüchtlinge die Leidtragenden wären.“

