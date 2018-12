Ein Plan für die Neuwirt-Kreuzung

Die Goldacher Neuwirt-Kreuzung: Seit vielen Jahren ist der stark befahrene Verkehrsknotenpunkt an der Hauptstraße/Freisinger Straße ein Top-Thema, wenn es um Verkehrsplanung und städtebauliche Entwicklung geht. Nun will es der Gemeinderat anpacken: Man lässt den Bereich überplanen.

Hallbergmoos – Im Großen und Ganzen gefiel dem Rat das, was Städteplaner Markus Vogl vom Stuttgarter Büro UTA bei der Vorstellung des Aufstellungsbeschlusses „Hauptstraße Mitte“ da aufzeigte: Im Umgriff der Neuwirt-Kreuzung in Goldach will man die Räume weiträumig neu ordnen. Wo jetzt noch die Esso-Tankstelle, ein Autohändler, Hallen und Schuppen das Straßenbild prägen, soll „ein zentraler, ablesbarer Raum mit Qualität“ und urbanem Charakter entstehen. Der Städteplaner kann sich gut vorstellen, den Kreuzungsbereich mit zwei- bis dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern mit Läden (Erdgeschoss) zu fassen.

In dessen Umgriff sollen neue Siedlungsformen Platz finden: Verdichtete, autofreie Reihenhaus-Siedlungen mit Gartenhöfen und „grünen Durchwegungen“, wie Vogl es beschrieb. Der Gasthof Neuwirt soll bleiben, südlich davon will man neue Wohnbebauung zulassen.

Nach etlichen Arbeitsgruppentreffen mit dem städtebaulichen Beratergremium und Gemeindeverwaltung hat das Planungsbüro diese Vision und Rahmenplanung entwickelt. Einem ersten Treffen mit den betroffenen Grundstückseigentümern soll nun Mitte Januar weitere „Sprechstunden“ folgen. Die Wünsche sollen möglichst in die Planungen einfließen.

Gesprächsbedarf wird es – wenn es demnächst an die Detailplanung geht – sicherlich auch noch im Gemeinderat geben: Denn bereits jetzt wurde deutlich, dass der ins Auge gefasste Kreisverkehr an der stark befahrenen Neuwirt-Kreuzung kritisch gesehen wird: „Wir verschandeln uns die Kreuzung mit einem solchen Kreisverkehr. Eine aufgeweitete Kreuzung mit Ein- und Ausfädelspur würde reichen“, betonte Heinrich Lemer (FW). Skepsis auch bei Stefan Kronner (SPD). Wie Lemer verwies er darauf, dass der Kreisel an der nicht weit entfernten Ulmenstraße „nicht funktioniert“. Weil auf der einen Fahrspur der Verkehr mehr oder weniger geradeaus und ungebremst den Kreisel passieren kann. Der Raumverbrauch, da gab im Planer Vogl Kronner durchaus Recht, sei hoch und daher aus städtebaulicher Sicht bedenklich. Dennoch, so Vogl, würden Verkehrsplaner wegen des höheren Verkehrsdurchflusses ein solche Variante favorisieren. Das Landratsamt als zuständige Straßenverkehrsbehörde habe sich bereits zugunsten eines Kreisverkehrs positioniert, ließ Bürgermeister Harald Reents wissen. „Wichtig ist es uns auch, dass es zügig geht.“ Deshalb soll der Bebauungsplan auch im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden und im Jahr 2019 verabschiedet werden.

Heinrich Lemer (FW) kritisiert die „Vorfestlegung“ zugunsten eines Kreisels: „Dafür gibt es keinen Gemeinderatsbeschluss.“ Reents bestätigte dies, wies aber darauf hin, dass der Gemeinderat den Auftrag für Grundstücksverhandlungen, die in diese Richtung führen, erteilt habe. Der Architekt betonte: „Wir wollen ihnen Wahlfreiheit geben, ob Kreisverkehr oder T-Kreuzung.“ Eva Oestereich