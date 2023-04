Großes Festwochenende der Hallbergmooser Feuerwehr zog sogar Floriansjünger aus Österreich an

Bei der Fahnenweihe: (v. l.) Pfarrer Thomas Gruber, Fahnenmutter Inez Eckenbach-Henning, FFW-Verein-Vorsitzender Thomas Henning. © Oestereich

Zwei historische Ereignisse gab‘s am Wochenende bei der FFW Hallbergmoos zu feiern: den 100. Geburtstag eines Fahrzeug-Oldies und die Weihe der neuen Fahne.

Hallbergmoos - 100 Jahre alt – und noch so fesch und rüstig! Die „Liesl“ hatte sich für das Festwochenende ganz schön herausgeputzt. Das älteste Feuerwehrfahrzeug im Landkreis und der Oldtimer-Korso durch die Gemeinde zählten zu den Höhepunkten des Festwochenendes der Feuerwehr Hallbergmoos.

43 betagte Einsatzfahrzeuge begeisterten die Besucher

Das nasskalte Wetter hielt die Feuerwehr nicht davon ab, ausgiebig zu feiern: Eine Oldtimer-Schau umfasste 43 betagte Einsatzfahrzeuge – darunter zwei historische Magirus-Autospritzen aus Freising (Baujahr 1927) und Süpplingen (1925). Letztgenannte war 570 Kilometer aus Niedersachsen auf dem Lkw angereist. Hinzu kamen Löschübungen, ein Weinfest, der Festzug und die Partnerschaftsfeier mit den österreichischen Kollegen aus St. Veit an der Glan.

Zahlreiche historische Einsatzfahrzeuge gab es bei dem Feuerwehrkorso durch die Moosgemeinde zu bewundern – angeführt von Jubilarin „Liesl“. © Oestereich

Dass früher Löschen noch anstrengende Handarbeit war, demonstrierte die FFW Tüntenhausen: Die Saug- und Druckspritze Baujahr 1889 (Marke Justus Christian Braun) und die Floriansjünger in historischer Uniformen pumpten, was das Zeug hielt. Als der Ruf nach „Ablöse“ laut wurde, machten sich die umstehenden Zuschauer ans Werk. Auch die „Liesl“ (Magirus-Autospritze vom Typ „Bayern“, 4 Zylinder, 32 PS, Typ Bayern), als erstes bei der Werksfeuerwehr der Schlüter-Traktorenfabrik im Einsatz und von Hans Hartshauser in den 1960er Jahren vom Schrottplatz gerettet, hatte ihren Demonstrationseinsatz. Den letzten Schliff fürs Fest samt neuer TÜV-Zulassung gab der alten Dame eine Einheit der Hallbergmooser Floriansjünger.

Attachinger Raritäten mit Panzer-Reifen - in Goldach um 1950 gebaut

Besondere Raritäten waren der Tragkraftspritzenanhänger der FFW Achering, ein Eigenbau der Firma Georg Mikesch in Goldach (ca. 1950) mit Reifen aus den Zwischenrädern eines Panzers, und ein Kranwagen KW 16 von Magirus Deutz (Bj. 1963) mit 250 PS und 26 Tonnen Gewicht.

Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde: (v. l.) Landrat Helmut Petz, die Bürgermeister Josef Niedermair und Martin Kullmer, Kommandant Wolfgang Schreck, Herwig Höferer (Wehr St. Veit), Kommandant Markus Korath und Thomas Henning (Vorsitzender FFW-Verein). © Oestereich

Der Festsonntag stand ganz im Zeichen der Weihe der neuen Fahne, die die alte von 1956 ersetzt. Dass neben Heiligem Florian und dem Logo der Wehr die Jahreszahl 2022 steht, ist Corona geschuldet. Man feierte mit einem Jahr Verspätung. Nach dem Gottesdienst, in dem zwei gut aufgelegte Pfarrer, Thomas Gruber und sein evangelischer Amtskollege Steffen Schubert, den Leitspruch „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ thematisierten, richteten die Ehrengäste Grußworte an die Versammelten: Landrat Helmut Petz, Bürgermeister Josef Niedermair und Kreisbrandinspektor Helmut Schmid drückten den Wert und die Wertschätzung für die Feuerwehr aus. „Das kann man gar nicht genug würdigen“, sagte Petz.

Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis hatten ihre Abordnungen zum Festwochenende nach Hallbergmoos geschickt. © Oestereich

Dass unter den Gästen nicht nur Floriansjünger aus dem Landkreis und der Partnerstadt Predazzo, sondern auch aus St. Veit an der Glan waren, hatte eine besondere Bewandtnis: Die Kameraden sind nun offizielle Partnerfeuerwehr der Hallbergmooser FFW. Deren Bürgermeister Martin Kullmer und Markus Korath, Kommandant der Kärntner Wehr, unterzeichneten die Partnerschaftsurkunde.

Eine besondere Ehre wurde den Hallbergmoosern im Anschluss zuteil: In der Stockschützenhalle nahm Richard Busl (2. Kommandant Hallbergmoos) die „Angelobung“ – sprich: Vereidigung – von Petra Hatzenbichler, erste Feuerwehrfrau in Diensten der Feuerwehr St. Veit, vor.

Eva Oestereich