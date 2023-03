Ein Zimmerer spielt Theater - da staunten die Hallbergmooser Schüler

Aufmerksam verfolgten die Mittelschüler zum Auftakt der Berufsorientierungswoche das Theaterstück „Hand und Werk“ von Zimmerer Richard Betz. © Oestereich

Zimmerer Richard Betz machte bei der Berufsorientierungswoche an der Mittelschule Hallbergmoos Werbung. Und das sehr ungewöhnlich.

Hallbergmoos – „Handwerk ist uncool?“ Natürlich nicht! Richard Betz hat den Satz natürlich nicht ohne Grund plakativ in seinem Bühnenbild platziert und die Silbe „un“ in Klammer gesetzt. Der Zimmerer tourt mit seinem Ein-Mann-Theaterstück „Hand und Werk“ durch Bayern, um die Jugend für den Beruf zu begeistern. Nun war der Brückenbauer des Handwerks in der Hallbergmooser Mittelschule zu Gast. Dort findet gerade eine Berufsorientierungswoche für die siebte bis zehnte Jahrgangsstufe statt.

„Laut Lehrplan ist nur ein Tag vorgeschrieben, wir haben es auf eine Woche ausgedehnt“, erklärt Rektor Rudolf Weichs. Betriebsführungen für die Achtklässler in sieben örtlichen Handwerksbetrieben und der Besuch einer Berufsmesse unter der Regie der Lehrer Ilona Nadelaev und Dominik Janta gehören dazu. Das halbstündige Theaterstück war die Motivationsveranstaltung zum Auftakt. Denn auch der Schulleiter ist überzeugt: „Handwerk hat goldenen Boden. Die Chancen werden oft verkannt.“

Das Stück soll Berufs- und Lebensorientierung geben

Das Stück soll laut Zimmerer Betz eine Berufs- und Lebensorientierung geben. Darin erzählt er eine „wahre Geschichte“, wie er den Mittelschülern in der Aula versichert. Es ist seine eigene – mitunter ein wenig philosophisch angehaucht, aber immer nah am Leben. Ausgangspunkt ist die Frage seines Lehrlings Joe: „Was ist der Sinn des Lebens“. Betz Antwort: „Authentizität“ und den eigenen Weg zu finden und zu gehen, auch wenn dieser manchmal „krumm“ verlaufen mag. So wie sein eigener: „Mit 18 hab’ ich nicht gewusst, was ich will.“ Aber er fand es heraus: Er wurde Architekt, aber nicht glücklich – bis der als „Studierter“ belachte endlich in der Zimmerer-Werkstatt zwischen Zollstock, Anreißwinkel und Zimmermannsbleistift seinen Beruf und die ersehnte Erfüllung fand.

Mittlerweile bildet der gebürtige Franke, der in Hessen lebt, seit 37 Jahren den Zimmerernachwuchs aus. Und tourt seit 2016 für den Landesinnungsverband mit seinem Theaterstück durch die Lande. „Jeder Tag ist ein bisserl anders, ein bisserl Abenteuer, Arbeit im Freien und im kleinen Team. Wir realisieren Lebensträume“, schwärmt Betz. Auch junge Frauen ermunterte er, den Handwerksberuf zu wählen. Er selbst hab erst vor kurzem die Jahrgangsbeste seines Bezirks ausgebildet.

„Nur Plakate hochhalten reicht nicht“

Auch zum Klimaschutz hat er was zu sagen: „Nur Plakate hochhalten reicht nicht. Davon wird kein Gramm CO2 eingespart. Irgendwer muss zupacken, die PV-Anlagen, die Windräder und nachhaltigen Gebäude bauen. Das sind wir Handwerker.“ Und er fügt hinzu: „Und uns geht die Arbeit nicht aus.“ Einen Termin beim Handwerker sei mittlerweile schwieriger als einen Termin beim Facharzt fügt er hinzu.

Die Schüler verfolgten aufmerksam Betz Worte und den Bau der hölzernen Brücke nach dem Vorbild von Leonardo da Vincis. Sie hatten keine Scheu darüber zu gehen. Auch mit dem Nachbau hatten fünf Mutige kein Problem: die Brücke hält und wird im Schulhaus bleiben. Andreas Vollrath, Obermeister der Zimmerer-Innung München, dürfte es mit großer Freude beobachtet haben.

Eva Oestereich

