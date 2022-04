Party pur auf der Hallberger Wiesn - Dieses Wochenende ist noch einiges geboten

Teilen

Beste Stimmung herrschte im Zelt beim Auftritt der Party-Band „zruck zu Dir“. „Dolce Vita“ hatte absagen müssen. © Oestereich

Viel Vergnügen bot die Hallberger Wiesn an den Tagen zwei und drei: „Zruck zu dir“ brachten das Zelt zum Brodeln. Die älteren Gäste wurden auch nicht vergessen.

Hallbergmoos - Unzählige Kinder und Jugendliche gönnten sich beim Kindernachmittag Runde um Runde in Autoscooter, Kinder- oder Kettenkarussell. Der Spiele-Parcours des Jugendtreffs war eine beliebte Anlaufstelle – so beliebt, dass die rund 300 Karten für den Parcours im Nu weg waren und anschließend Servietten als Unterlage herhalten mussten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zwei Jahre hatte die Jugend keine Gelegenheit zum Feiern. Das wurde, so schien es, an einem Abend alles nachgeholt: Am Donnerstag stand das Festzelt auf der Hallberger Wiesn Kopf, unbändige Freude und Lebenslust brachen sich Bahn. Die kurzfristige, krankheitsbedingte Absage der Kultband Dolce Vita machte „zruck zu Dir“, die Partyband aus der Hallertau, im Nu vergessen: Nach dem ersten Takt standen die Besucher auf den restlos besetzten Bänken, sangen und tanzten im Takt von „Hoolapaluh“, „Atemlos“ und anderen Partyhits durch die Nacht.

Hoch hinaus ging’s beim Kindernachmittag, den die kleinen Gäste zahlreich besuchten. © Oestereich

Deutlich ruhigere Stunden verbrachten am gestrigen Freitag die Senioren im Festzelt von Alexander Tremmel. 1419 Personen der Generation „Ü 65“ hatte die Gemeinde Hallbergmoos zu Bier, Hendl und zünftiger Musik der „Goldacher Buam“ eingeladen. Gekommen waren rund 550. Unter den Gästen waren auch Theres Morasch (101) und Franz Ernst (98): Die beiden ältesten Anwesenden freuten sich besonders über die Aufmerksamkeit und das Flascherl Sekt, das ihnen Bürgermeister Josef Niedermair und Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden überreichten. Für die anwesenden Damen gab’s noch langstielige Rosen – und für alle zusammen einen gemütlichen Volksfestnachmittag in geselliger Runde.

So sieht der Wiesn-Endspurt aus:

Am Wochenende geht die Hallberger Wiesn auf die Zielgerade: Am Samstag, 23. April, kommen um 13 Uhr bei der großen Fundsachenversteigerung des Flughafen München jede Menge Schnäppchen unter den Hammer von Auktionator Alfred Mittermeier. Um 15 Uhr starten der Kinder- und 5-km-Lauf, um 16 Uhr dann der Spendenlauf zugunsten der Ukraine. Boarisch, fetzig und rockig heizen um 20 Uhr D’Moosner im Festzelt ein.

Der Volksfest-Sonntag, 24. April, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Bürgermeister Harald Reents. Um 12 Uhr spielen die Holledauer Hofpfareisser auf – ehe um 15 Uhr auf der Wiese vor dem Sportforum der Startschuss für das achte Hallberger Eselrennen fällt.

Eva Oestereich

Rote Rosen gab’s von Rathauschef Josef Niedermair und Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden. © Oestereich