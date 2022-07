Hallbergmoos erarbeitet seine eigene „Spielplatz-Satzung“

Wo Spielplätze künftig in Hallbergmoos gebaut werden, soll eine neue Satzung regeln. © Oestereich

Lieber ein großer als mehrere kleine Spielplätze - das ist einer der Gründe, warum die Gemeinde Hallbergmoos nun an einer entsprechenden Satzung feilt.

Hallbergmoos - Wer in Bayern ein Haus mit mehr als drei Wohnungen baut, muss auf seinem Grundstück auch einen ausreichend großen Spielplatz anlegen. Das wissen vielleicht nicht alle Bauherren, aber es ist geltendes Recht. Hallbergmoos will nun mit einer „Spielplatz-Satzung“ einen Leitfaden erarbeiten, was Lage, Größe und Ausstattung der Spielplätze angeht. Und: Die Kommune will regeln, unter welchen Voraussetzungen sich Hausherren von dieser Pflicht „freikaufen“ können.

Das Bauamt hat ausgerechnet, um welche Beträge es für Bauherren geht

„Es bringt doch nichts, lauter kleine Spielplätze zu haben. Ein gemeinsamer, größerer ist doch viel besser“, erläutert Bürgermeister Josef Niedermair die Überlegungen im Rathaus. Konkret geht es darum: Der Bauherr zahlt an die Gemeinde eine Ablöse – und die investiert das Geld, so der Gesetzestext, in eine örtliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung. Das Bauamt hat beispielhaft ausgerechnet, um welche Beträge es da für Bauherren geht: Bei angenommenen Herstellungskosten für einen Spielplatz von 150 Euro pro Quadratmeter läge die Spielplatzablöse für ein Vier-Parteien-Haus mit 250 m2 Brutto-Wohnfläche bei etwa 10 200 Euro. Ausgangspunkt der Berechnung ist ein Richtwert von 1,5 Quadratmeter Spielplatzfläche je 25 Quadratmeter Wohnfläche und eine vorgeschriebene Mindestgröße von 60 Quadratmetern.

Der Gemeinderat sprach sich in einem Grundsatzbeschluss für die Ausarbeitung einer Satzung aus. Mit den Details wird sich nun der Bau- und Planungsausschuss befassen. Wolfgang Reiland (Einigkeit) stimmte als einziger Rat dagegen, weil man in seinen Augen „Bürokratismus ohnegleichen“ aufbaut. Der Bürgermeister wie auch Bauamtsleiter Frank Zimmermann versicherten indes, dass das Landratsamt bei jedem Bauvorhaben der entsprechenden Größenordnung den Spielplatz-Nachweis prüft.

Eva Oestereich