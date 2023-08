Jetzt also doch eine Behelfs- für die Hindenburgbrücke: Hallbergmooser Räte lassen sich umstimmen

Marode Idylle: Die alte Hindenburgbrücke wird bald der Vergangenheit angehören. © Oestereich

In Sachen Sanierung der Hindenburgbrücke hat der Hallbergmooser Bauausschuss seine Meinung geändert - und nun doch einer Behelfsbrücke zugestimmt.

Hallbergmoos - Die Hindenburgbrücke wird für 800 000 Euro abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt. So weit war sich der Bauausschuss schon im Juli einig. Dem Bau einer Behelfsbrücke für die Zeit der etwa sechsmonatigen Bauarbeiten stand das Gremium skeptisch gegenüber. Denn die Interimsüberfahrt kostet eine Stange Geld. Landwirtschaftsreferent Markus Loibl konnte das Gremium nun umstimmen. Bedingung ist, dass die übergeordneten Behörden zustimmen und das Interimsbauwerk maximal 50000 Euro kostet.

Eindeutiges Stimmungsbild unter den Landwirten

Mit einer Entscheidung über den Bau einer Behelfsbrücke, die ursprünglich auf 100 000 Euro taxiert war, hatte man gewartet, bis Loibl mit den hauptsächlich von einer etwaigen Vollsperrung betroffenen Landwirten gesprochen hatte. Das Stimmungsbild ist eindeutig: Die Schaffung einer funktionalen und zumutbaren Ausweichmöglichkeit ist aus ihrer Sicht unbedingt erforderlich. Zur Hindenburgbrücke führen ausschließlich Feldwege, die Bauern zur Fahrt auf ihre Felder nutzen und ansonsten hauptsächlich Ausflügler, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Richtung Isarauen unterwegs sind. Mindestens zwölf Bauern, also ein Drittel aller aktiven Landwirte, wären von einer Vollsperrung betroffen, so der Landwirtschaftsreferent. Sie müssten laut Loibl bis zu „sieben Kilometer einfach“ und 14 Kilometer pro Arbeitsschritt an Umweg in Kauf nehmen. Bei aufwand-armen Kulturen wie Getreide sind im Jahr etwa 13 Arbeitsschritte notwendig. Pro Kultur wären also 183 Kilometer extra zu fahren. Da im Umkreis der Hindenburgbrücke intensivere Kulturen wie Gemüse erzeugt werden, steigt die Rechnung.

Loibl sprach sich dafür aus, eine einfachere und kostengünstigere Behelfsbrücke über den Schwaigbach einzurichten. Michael Aigner (Bauamt) hat eine solche Variante bereits skizziert: 35 000 Euro würde sie kosten, zuzüglich Planungskosten und Steuern käme man auf 50 000 Euro. „Das Problem dabei ist, das Ganze dicht zu bekommen“, so Aigner vor dem Bauausschuss. Mit Landrats- und Wasserwirtschaftsamt konnte man – urlaubsbedingt – die Maßnahme noch nicht abstimmen.

Bürgermeister Josef Niedermair, der im Urlaub weilt, hatte davor schon sehr deutlich gemacht, dass man den Ackerbau so steuern könne, dass eine Behelfsbrücke entbehrlich ist. Ansonsten gibt’s die Ausweichroute über Erching. Vehement gegen eine Behelfsbrücke wandte sich auch Heinrich Lemer (FW): „100 000 Euro sind nicht angemessen. Viele andere, darunter auch der Goldachmarkt, müssen während der Brückenbau- und Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße zwei Jahre lang massive Einschränkungen in Kauf nehmen – ohne eine Behelfsbrücke.“ Ähnlich äußerte sich Thomas Henning (FW). Tanja Knieler (CSU) betonte: „An diesem Punkt haben wir die Chance zu entlasten. In der Hauptstraße gab’s keine Möglichkeit.“

Lemer stellte zudem die Rechnung des Landwirtschaftsreferenten in Abrede: Von der Hauptstraße aus beträgt seiner Berechnung nach der Umweg maximal fünf Kilometer. Loibl räumte ein, dass er „von der einen Brückenseite zur anderen“ gemessen habe. Nur: An der Brücke selbst befindet sich kein Bauernhof. Der nächstgelegene landwirtschaftliche Betrieb ist der Hausler Hof in etwa 200 bis 300 Metern Entfernung. Für eine „Deckelung“ auf 50 000 Euro (brutto, inklusive Planungskosten) und unter dem Vorbehalt der Zustimmung der übergeordneten Behörden machten sich Hermann Hartshauser, Wolfgang Reiland (Einigkeit), Stefan Kronner (SPD), Silvia Edfelder (CSU) und Sabina Brosch stark. Der Beschluss wurde mit einem Nein (Heinrich Lemer, FW) verabschiedet.

Die Arbeiten sollen ein halbes Jahr dauern

Das beauftragte Architekturbüro erstellt nun eine Kostenberechnung für die Behelfsbrücke. Überschreitet man die Obergrenze, wird sich der Bauausschuss erneut damit befassen. Ansonsten wird ausgeschrieben. Läuft alles nach Plan, kann man im März/April mit den Arbeiten beginnen, die je nach Witterung ein halbes Jahr dauern.

Eva Oestereich