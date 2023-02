Erste Frau im Vorstand: Stephanie Wollena übernimmt Posten in Jugendleitung der Fischerfreunde Hallbergmoos

Neues Duo für den Nachwuchs: die Jugendleiter Stephanie Wollena und Sebastian Griese. © Oestereich

Die Fischerfreunde Hallbergmoos sind mit 197 Mitgliedern knapp davor, die 200er-Schallmauer zu durchbrechen. Und: Erstmals hat man nun eine Frau im Vorstand.

Hallbergmoos – Stephanie Wollena übernimmt bei den Fischerfreunden Hallbergmoos den vakanten Posten des 2. Jugendleiters. Zusammen mit Sebastian Griese organisiert sie nun die Aktivitäten für 27 Jungfischer. Außerdem gehören dem Verein 170 Erwachsene, 70 Aktive, 20 Passive und 70 Fördermitglieder an, wie beim Jahrestreffen verlautete.

25 Zentner Fische wurden eingesetzt, 679 Exemplare gefangen

Die Mitglieder trafen sich 2022 zu Arbeitseinsätzen, dem Frühjahrs- und Herbstbesatz, dem Ramadama, zum Hegefischen, Jugendzeltlager und nahmen an gemeindlichen Aktionstagen wie dem „Tag der Vereine“ teil. Auch die Fangquote kann sich sehen lassen: 25 Zentner Fische hat der Verein 2022 im Gutbrodweiher, Birkenecker Weiher, der Unteren und Oberen Goldach eingesetzt und 679 Fische gefangen. Das Gros waren Regenbogen- und Bachforellen, aber auch Hechte, Saiblinge, Karpfen oder Schleien. Zur besseren Nachvollziehbarkeit, wie viele Fische besetzt und gefangen wurden, muss in den Fangkarten nun auch das Gewicht eingetragen werden.

Verein muss Beiträge erhöhen - wegen steigender Kosten und Pachterhöhungen

Wegen steigender Kosten und bevorstehenden Pachterhöhungen muss der Verein die Beiträge erhöhen, erklärte Kassier Sergio Kiermaier. Für aktive Senioren steigt der Grundbetrag (inkl. Jahreskarte) um 30 Euro auf 220 Euro. Passive Mitglieder zahlen statt 20 nun 35 Euro. Der Grundbeitrag für Jugend-Fischer beträgt 20, die Jahreskarte künftig 60 Euro. Trotz guter Einnahmen sei die moderate Anhebung der Beiträge notwendig, betonte Vorsitzender Christian Gaisbauer.

2000 Euro für einen guten Zweck: (v. l.) Vereinschef Christian Gaisbauer, Alois Fruth (Vorsitzender der Elterninitiative Intern 3) und Sergio Kiermeier (Schatzmeister). © Oestereich

Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war erneut das Fischerfest im August. Als gute Entscheidung habe sich, so Gaisbauer, die Verlegung der Veranstaltung auf den Parkplatz hinter den Hallberg-Platz erwiesen. Und weil das Wetter auch noch mitspielte und die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen gegangen seien, wurde die Traditionsveranstaltung ein Riesenerfolg.

Es wurde ganz still in der Gaststube des Wirtshauses Zum Kramer, als Alois Fruth den Anwesenden über die Elterninitiative „Intern 3“ und deren Hilfe für krebskranke Kinder an der Haunerschen Kinderklinik in München berichtete. Der 1985 gegründete Verein hilft, die Lebenssituation krebskranker Kinder zu verbessern, die Familien in ihrer Extrembelastung zu unterstützen und Perspektiven aufzuzeigen. Aus dem Erlös des Fischerfests gehen nun 2000 Euro als Spende an dieses soziale Projekt.

Eva Oestereich

