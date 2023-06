„erstKlassiKer“ Hochkaräter: Der Stargeiger kommt immer wieder gerne nach Hallbergmoos

Einmal mehr im Mittelpunkt stand Valery Sokolov bei seinem Gastspiel im Gemeindesaal Hallbergmoos. © ev

Kein Zweifel: Der Auftritt des ukrainischen Ausnahmegeigers Valery Sokolov ist jetzt schon einer der Höhepunkte des Hallberger Kultursommers 2023.

Hallbergmoos – Für manchen mag es überraschend klingen, dass sich weltberühmte Künstler in einen kleinen Ort wie Hallbergmoos „verirren“. Doch unter Musikern genießt „das Dorf“ einen buchstäblich erstklassigen Ruf. Und so geben sich bei der Reihe „erstKlassiK“ Hochkaräter der Klassik die Klinke in die Hand: Anlässlich des Hallberger Kultursommers war nun der ukrainische Ausnahmegeiger Valery Sokolov zu Gast.

„Musiker solcher Größe kann ich nur dank meiner persönlichen Beziehungen gewinnen“, sagt Vladimir Genin. Der musikalische Leiter der Konzertreihe, Komponist und Pianist ist gut vernetzt und genießt unter Kollegen einen hervorragenden Ruf.

Große Konzerthallen wie die Kölner Philharmonie schätzen sich glücklich über einen Auftritt des Violin-Virtuosen Sokolov. In Hallbergmoos ist sein Auftritt fast schon ein bisschen Selbstverständlichkeit. Genauso wie die Fans, die von weit her anreisen. „Eine große Rolle spielt auch die ganze Organisation und die Menschen um die Konzertreihe herum“, weiß Genin. Die Musiker schätzen die familiäre Atmosphäre, die sie empfängt.

Bei seinem dritten Gastspiel hatte Sokolov renommierte Musiker an seiner Seite

Valeriy Sokolov hatte nun bei seinem ausverkauften, dritten Gastspiel renommierte Musiker an seiner Seite: Natalia Kuleba (Viola), Damjan Saramandic (Cello), Dmitri Vinnik (Piano) und Alexandra Scott (Kontrabass). Das Programm lockte mit der Schubert Sonate für Klavier und Violine in a-Moll und dem Forellenquintett.

Gefühlvoll – begleitet von Vinnik am Klavier – spielt Sokolov die Sonate, changierend zwischen zartem Flüstern und emotionalem Sturm. Eine kurze Erholungspause vor dem nächsten Werk, einem Klavier-Trio von Vladimir Genin, zu einer persönlichen und heiteren Einführung in die Komposition.

Uraufführung im Salzburger Mozarteum

Das Trio wurde von Genin 2017 im Auftrag von Valery Sokolov komponiert und am Mozarteum Salzburg uraufgeführt. Obwohl das Trio sehr modern klang, wurde das Publikum von seiner Dramatik ergriffen. Es ergänzte stimmig Schuberts Musik.

Nach der Pause waren die Erwartungen an das Quintett natürlich groß – sie wurden von hinreißend kommunizierenden, großartigen Musikern spielerisch übertroffen. Nach langem, frenetischem Applaus und Bravo-Rufen wiederholten die Künstler gefühlvoll Satz vier als Zugabe.

Eva Oestereich