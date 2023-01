Fabelhafte Faschingsreise: Narrhalla Hallbergmoos-Goldach zündet bei Inthronisation Gute-Laune-Feuerwerk

Auch die Garde begeisterte bei ihrem Auftritt bei der Inthronisation in Hallbergmoos. © Oestereich

In der Gemeinde Hallbergmoos hat nun die Narrhalla die Regentschaft übernommen - mit einem Inthronisationsball, der zum großen Spektakel wurde.

Hallbergmoos – Eintauchen in die mystische Welt der Fabelwesen heißt es nun in Hallbergmoos und Goldach. Dort bevölkern in den kommenden Faschingswochen Drachen, Elfen und Schurken die Bühnen und Tanzflächen – angeführt von Martin V. (Lederer) und Angelina I. (Piller). Das neue Prinzenpaar übernahm am Samstag beim Inthronisationsball im Gemeindesaal die Regentschaft.

Gut 200 Gäste in feinen Roben wohnten dem feierlichen Zeremoniell bei. Durch den Abend führten Hofmarschall Philipp Schön und „Hofmichelle“ Michelle Lederer. Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Fasching: Drei Jahre liegt die letzte närrische Saison zurück. So gesehen werden Thomas und Tanja, das „alte“ Prinzenpaar, als die am längsten amtierende Tollitäten in die Geschichtsbücher eingehen. Sie sind in der Zwischenzeit Eltern einer Tochter geworden.

Schlüsselübergabe: (v. l.) Michelle Lederer („Hofmichelle“), Prinzessin Angelina I., Prinz Martin V., Bürgermeister Josef Niedermair und Hofmarschall Philipp Schön. © Oestereich

Nach der Verabschiedung der Vorgänger präsentierten sich die Hoheiten in souveräner Manier: Der Amtseid kam Martin V. und Angelina I. ohne den geringsten Fehler über die Lippen – von der Prinzessin war allerdings wegen Stimmproblemen nur ein leises Wispern zu hören. Souverän auch die Antrittsrede der beiden, die zuvor schon zehn bzw. neun Jahre lang in der Garde tanzten und seit drei Jahren auch privat verbandelt sind. „Da war es folgerichtig, dass wir auch mal Prinzenpaar werden“, so Martin V. Er freut sich nun „auf die fabelhafte Reise“ und darauf, den Fasching aus einem neuen Blickwinkel zu erleben. „Es wird eine Hammershow“, versprach der Prinz, der mit Sandra Lackermeier und Antje Techentin auch die Garde trainiert. Stephan Ziegler, Turniertänzer und Bayerischer Vizemeister, hatte das Prinzenpaar auf seinen Auftritt vorbereitet.

Auch für den Bürgermeister eine Premiere

Doch bevor es so weit war, mussten erst einmal die Insignien der Macht übergeben werden: „Auch für mich ist das heute eine Premiere“, sagte Bürgermeister Josef Niedermair bei der Übergabe der Rathausschlüssel. Er freute sich, dass nach den Corona-Jahren, Ausgangssperren und Einschränkungen nun „andere Masken“ – nämlich die der Narren – in den Vordergrund rücken. „Und wir das in einer demokratischen Übergabe, ohne einen Sturm aufs Rathaus, zelebrieren können“. Er fügte hinzu: „Es freut mich, dass die Bude voll ist und ihr die verpasste Zeit nun hoffentlich aufholen könnt.“ Für Lacher sorgte das Gemeindeoberhaupt mit seiner Aussage, dass er das Prinzenpaar Montagfrüh pünktlich zur Arbeit im Rathaus erwarte. Und dass er die Bühne nicht ohne das obligatorische Stamperl Schnaps verlassen werde.

Eine fliegende Prinzessin gibt es auch nicht alle Tage zu sehen. Beim Inthronisationsball im Hallbergmooser Gemeindesaal kamen Tanz- und Choreografiefans auf ihre Kosten. © Oestereich

In den Pandemiejahren wurde – soweit möglich – für den großen Auftritt trainiert und am Showprogramm in der „World of Fantasy“ gefeilt. Eine Welt aus Mythen, Märchen und Sagengestalten. Die Choreografie ist gespickt mit Hebungen, Würfen und akrobatischen Elementen. In einer fantastischen Welt treffen Fabelwesen aufeinander, inszeniert wird ein Kampf „Gut“ gegen „Böse“ von Drachen, Schurken und Elfen. Die Welten vereint letztlich die Liebe des Prinzenpaars.

Und so mündete der Abend in einer spektakulären Mitternachtsshow und einem Feuerwerk der guten Laune. Das machte die Schrecksekunden zu Beginn der Veranstaltung schnell vergessen: In der Küche war Feueralarm ausgelöst worden. Die anwesenden Feuerwehrler konnten allerdings schnell Entwarnung geben.

Eva Oestereich

