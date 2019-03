Probefassl mit einem Schlag angezapft

Es können sich wohl nur wenige Kommunen damit schmücken, einen Bier-Sommelier zum Bürgermeister zu haben. Hallbergmoos kann es und hat beim 30. Volksfest vom 24. bis 28. April nicht nur ein attraktives Jubiläumsprogramm, sondern auch geballte Kompetenz am Start.

Hallbergmoos – Bei der traditionellen Bierprobe zur Hallberger Wiesn gab’s nun einen Vorgeschmack. Wie gewohnt, kommt das Festbier aus dem Hofbrauhaus Freising, das nun die „Testtrinker“ – Feuerwehrler, Gemeinderäte und Gemeindebeschäftigte – im Floriansstüberl probieren durften. Bürgermeister Harald Reents brauchte nur einen Schlag, um das Probefassl anzuzapfen. Ein leicht süßlicher Malzgeschmack, eine dezente Hopfennote, 13,5 Prozent Stammwürze und 6,1 Prozent Alkoholgehalt zeichnen es nach den Worten von Stefan Hobmeier (Hofbrauhaus) aus. Und, auf dieses Alleinstellungsmerkmal ist die Moosgemeinde stolz, es wird wieder naturtrüb auf der „Wiesn“ für 8,10 Euro pro Mass eingeschenkt. Festwirt ist zum siebten Mal Alexander Tremmel. Neben den Klassikern – Hendl, Würstl oder Braten – serviert er heuer auch Neues: Mit „Pulled Pork“ will er vor allem die Jugend locken, mit Steirischen Röstknödeln als besondere Schmankerl für Fans der vegetarischen Küche auftischen. Als „hochprofessionell“ beschrieb er die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Gemeinde, allen voran Veranstaltungsmanager Benjamin Henn und dem Festbeauftragten Josef Fischer.

Das Festprogramm

Gemeinsam hat man ein Jubiläumsprogramm gestrickt: Zum Auftakt am Mittwoch, 24. April, wird beim Standkonzert am Rathausplatz (17.30 Uhr), gleich einmal Freibier ausgeschenkt – noch es im Festzelt an der Predazzoallee um 19 Uhr heißt: „O’zapft is! Im Festzelt werden Dolce Vita, Take Five, D’Moosner und Holledauer Hopfareisser und Helmut Schranners Musikanten aufspielen. Am Donnerstag, 25. April, ist Seniorennachmittag, Kindernachmittag mit vergünstigen Fahrpreisen am Freitag, 26. April. An diesem Tag wird erstmals der 1. Hallberger Wiesn-Cup – ein Golfturnier in Eichenried – ausgespielt. Am Samstag, 27. April, fällt um 14 Uhr der Startschuss zum Volksfestlauf. Besonders glücklich ist man, dass die Fundsachenversteigerung des Flughafens wieder Station im Festzelt macht (13 Uhr). Außerdem wird ein großes Jubiläumsfeuerwerk am Nachthimmel (22.15 Uhr) zu sehen sein. Das Volkfest-Wochenende (27./28. April) steht im Zeichen eines zweiten Jubiläums: Man feiert 25 Jahre Gemeindepartnerschaft mit Predazzo. Aus diesem Anlass spielt am Samstag die Dolomiten Bierband aus dem Fleimstal (18 Uhr) auf. AmSonntagwird es einen zweisprachigen Gottesdienst (10.30 Uhr) und Festakt (12.30 Uhr) geben. „Wir erwarten eine dreistellige Zahl von Gästen aus dem Trentino“, verriet Bürgermeister Harald Reents.

Eine tierische Gaudi erwartet Akteure und Zuschauer am Nachmittag (15 Uhr): In der „Arena“ neben dem Sportforum gehen Prominente und Vierbeiner beim 6. Eselrennen an den Start. Mehr Infos unter www.hallbergmoos.de und www.tremmel-gmbh.de.

Eva Oestereich